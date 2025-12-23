Logo
Французи ово нису доживјели 30 година: На снази црвено упозорење

Танјуг

23.12.2025

09:05

Поплаве у Франуској, највеће у посљедњих 30 година
Фото: Disaster News/X/Screenshot

Департман Еро у јужној Француској стављен је под црвено упозорење на поплаве до сриједе, због обилних падавина које трају од краја прошле недјеље, саопштила је француска служба за праћење и упозоравање на поплаве "Вигицруес".

Према наводима “Вигицруеса”, очекује се наставак великих поплава низводно на ријеци Еро, пише Фигаро.

Упозорење на поплаве у Француској

Департмани Тарн, Аверон и Лозер налазе се под наранџастим упозорењем на поплаве.

Наранџасто упозорење на обилне падавине укинуто је за све департмане, укључујући Еро, јер интензитет кише више не оправдава виши ниво узбуне, саопштио је Метео-Франс.

Француска метеоролошка служба навела је да је хидролошка ситуација и даље озбиљна, уз висок ризик од изливања ријека, широко распрострањених поплава и директних посљедица по становништво и инфраструктуру.

Истовремено, метеоролози истичу да се временски услови постепено побољшавају, иако су и даље могући повремени пљускови у близини Средоземног мора.

У области Агда, водостај реке Еро достигао је врхунац у понедјељак увече, делимично потопивши шеталишта уз ријеку.

Метеоролози наводе да такав ниво поплава није забиљежена од новембра 1994. године.

Градске власти Монпељеа затвориле су паркове, баште, гробља, зоолошки врт и божићни маркет, док је дио трамвајске мреже обустављен.

Ватрогасне службе у департману Еро примиле су више од 1.000 позива и спровеле десетине интервенција, укључујући спасавања и евакуације становништва.

Око 1.000 домаћинстава остало је без електричне енергије, према подацима дистрибутера Енедис.

Француска

Поплаве

