Французи ово нису доживјели 30 година: На снази црвено упозорење

Департман Еро у јужној Француској стављен је под црвено упозорење на поплаве до сриједе, због обилних падавина које трају од краја прошле недјеље, саопштила је француска служба за праћење и упозоравање на поплаве "Вигицруес".
Према наводима “Вигицруеса”, очекује се наставак великих поплава низводно на ријеци Еро, пише Фигаро.
Департмани Тарн, Аверон и Лозер налазе се под наранџастим упозорењем на поплаве.
Наранџасто упозорење на обилне падавине укинуто је за све департмане, укључујући Еро, јер интензитет кише више не оправдава виши ниво узбуне, саопштио је Метео-Франс.
Flooding after heavy rainfall caused the Herault River in southern France to overflow its banks on Sunday, submerging parts of the town of Laroque. pic.twitter.com/GEPXSsHcn5— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 22, 2025
Француска метеоролошка служба навела је да је хидролошка ситуација и даље озбиљна, уз висок ризик од изливања ријека, широко распрострањених поплава и директних посљедица по становништво и инфраструктуру.
Истовремено, метеоролози истичу да се временски услови постепено побољшавају, иако су и даље могући повремени пљускови у близини Средоземног мора.
У области Агда, водостај реке Еро достигао је врхунац у понедјељак увече, делимично потопивши шеталишта уз ријеку.
Метеоролози наводе да такав ниво поплава није забиљежена од новембра 1994. године.
Градске власти Монпељеа затвориле су паркове, баште, гробља, зоолошки врт и божићни маркет, док је дио трамвајске мреже обустављен.
Ватрогасне службе у департману Еро примиле су више од 1.000 позива и спровеле десетине интервенција, укључујући спасавања и евакуације становништва.
Severe flooding occurred after the Lez River overflowed in Montpellier, Occitania Region, France 🇫🇷 pic.twitter.com/ncRb8ewoUd— Disaster News (@Top_Disaster) December 22, 2025
Око 1.000 домаћинстава остало је без електричне енергије, према подацима дистрибутера Енедис.
