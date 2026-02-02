Logo
Додик: Мој циљ је да Србе одвојим од муслимана који хоће хегемонију над њима

Извор:

Провјерено.инфо

02.02.2026

06:30

Милорад Додик
Фото: АТВ

Ја не водим овдје личну битку, jа водим битку за Републику Српску и мој главни политички циљ, послије тридесет година неуспјеха Дејтонског споразума, je да Србе хришћане одвојим од муслимана који хоће хегемонију над српским народом и хришћанима, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Ми смо у непријатељском окружењу од стране Сарајева. То је дефинитивно. Ја мислим да овдје морамо да објашњавамо и називамо ствари правим именом. Када је неко кроз историју стално у напору да Србима нанесе зло, онда да је то непријатељство. Какав позив на нормалан живот? Шта то њима значи?", упитао је Додик.

Како наводи то се показало и током правосудног поступка који је вођен против њега.

"Зато сам ја узео и повукао се корак назад и рекао: 'Добро, али видјећете Милорада Додика којег никада нисте видјели до сада'", рекао је Додик за портал "Провјерено.инфо".

Милорад Додик

