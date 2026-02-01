Logo
Билбија: Вашингтон промијенио приступ, Беч остао укопан у старим позицијама
Фото: Youtube/Jutarnji Program TV Happy/screenshot

Аустријски политичар и бизнисмен српског поријекла Давид Билбија објавио је на друштвеној мрежи Икс да су санкције Сједињених Америчких Држава према предсједнику Републике Српске Милораду Додику повучене још прије пола године, те да је од тада јасно видљива промјена међународног односа према овој теми.

„Од укидања санкција Вашингтона, Милорад Додик је имао службену посјету Израелу, Мађарској, а у понедјељак путује у Сједињене Америчке Државе на Национални молитвени доручак“, навео је Билбија.

Он истовремено подсјећа да Аустрија и даље задржава санкције, упркос чињеници да су кључни глобални актери промијенили свој приступ.

„Када најважнији међународни фактори ревидирају политику, а Беч остаје укопан у старим позицијама, онда то више није питање политике, већ мотива“, поручио је Билбија у објави.

Према његовим ријечима, све је теже рационално објаснити поступке актуелних аустријских власти. „Тешко је процијенити да ли је ријеч о србофобији или нечем још проблематичнијем, али је очигледно да се оваква политика не може објаснити аргументима који важе у савременим међународним односима“, истакао је.

Билбија закључује да је спољна политика прије свега ствар интереса и прагматизма, додајући да оно што се тренутно види у случају Аустрије „све мање личи на интересну дипломатију, а све више на нешто сасвим друго“.

