Додик: Не постоји више ниједан разлог да вјерујемо у европске интеграције

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је ЕУ пропала као заједница и да не постоји ниједан разлог да Република Српска вјерује у европске интеграције.
"Њемачки канцелар Фридрих/ Мертц каже да треба размислити о томе да се прави Европа у двије брзине, а то значи да ова Европа не постоји и да је пропала. Па зашто нас онда гурате тамо?", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је указао да је једина логика да се стане и види која је Европа са двије или можда шест брзина.
"Ви хоћете да нас увучете тамо, да располажете нашим ресурсима, купите наше младе људе и водите их на источни фронт. Они томе теже, а онај ко данас заговара причу о европским интеграцијама, заговара управо то", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, мора се стати са тим причама.
"Европа је пропала као заједница и не постоји ниједан разлог да ми вјерујемо у тако нешто", поручио је Додик.
