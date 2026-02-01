Logo
Large banner

Додик: Не постоји више ниједан разлог да вјерујемо у европске интеграције

01.02.2026

12:44

Коментари:

11
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је ЕУ пропала као заједница и да не постоји ниједан разлог да Република Српска вјерује у европске интеграције.

"Њемачки канцелар Фридрих/ Мертц каже да треба размислити о томе да се прави Европа у двије брзине, а то значи да ова Европа не постоји и да је пропала. Па зашто нас онда гурате тамо?", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Он је указао да је једина логика да се стане и види која је Европа са двије или можда шест брзина.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Значајна улога цркве у јачању Русије

"Ви хоћете да нас увучете тамо, да располажете нашим ресурсима, купите наше младе људе и водите их на источни фронт. Они томе теже, а онај ко данас заговара причу о европским интеграцијама, заговара управо то", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, мора се стати са тим причама.

"Европа је пропала као заједница и не постоји ниједан разлог да ми вјерујемо у тако нешто", поручио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (11)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

Република Српска

Цвијановић на Светосавској академији у Вашингтону: Отаџбина је у срцу

13 ч

4
Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

Република Српска

Додик: Мој главни циљ - независна Републике Српска

14 ч

20
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још снажније да се окупимо око Републике Српске

15 ч

6
Почео упис првачића, а ево до када траје

Република Српска

Почео упис првачића, а ево до када траје

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner