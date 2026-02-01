Logo
Додик: Још снажније да се окупимо око Републике Српске

АТВ

01.02.2026

08:11

6
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да српски народ треба још снажније да се окупи око Републике Српске јер је то њихова домовина и штит.

"Морамо је чувати да би она чувала нас, наше претке и наше будуће генерације", навео је Додик.

Подсјетио је да је током седмице боравио у посјети Израелу, гдје је разговарао са најбитнијим људима који данас представљају ту државу.

"Резултати ове посјете биће видљиви у наредном периоду", навео је Додик на "Иксу".

Додао је да је у Будимпешти имао састанак са мађарским премијером Виктором Орбаном, те присуствовао Светосавској академији.

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (6)
