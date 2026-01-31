Logo
Горица Додик: Црнадак је Вукан са Темуа

АТВ

31.01.2026

19:22

15
Горица Додик: Црнадак је Вукан са Темуа

Горица Додик, кћерка предсједника СНСД-а Милорада Додика, поручила је да је Игор Црнадак "Вукан са Темуа".

Она је то изјавила реагујући на његову изјаву да има "информације из Вашингтона" о састанцима српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић у Америци.

"Као што рекох Црнадак је Вукан са Темуа", поручила је уз смијех Горица Додик и додала:

"Према његовим информацијама из Вашингтона. Једино ако му не јавља провјерене инфо неки туристички водич, с обзиром на то да су се његове 'дипломатске' посјете базирале искључиво на обиласку знаменитости земаља које је посјећивао".

Горица Додик

Игор Црнадак

