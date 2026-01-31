Горица Додик: Црнадак је Вукан са Темуа

Извор:
31.01.2026
Горица Додик, кћерка предсједника СНСД-а Милорада Додика, поручила је да је Игор Црнадак "Вукан са Темуа".
Она је то изјавила реагујући на његову изјаву да има "информације из Вашингтона" о састанцима српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић у Америци.
"Као што рекох Црнадак је Вукан са Темуа", поручила је уз смијех Горица Додик и додала:
"Према његовим информацијама из Вашингтона. Једино ако му не јавља провјерене инфо неки туристички водич, с обзиром на то да су се његове 'дипломатске' посјете базирале искључиво на обиласку знаменитости земаља које је посјећивао".
Kao što rekoh Crnadak je Vukan sa temua. — Gorica (@goricadodik) January 31, 2026
Prema njegovim informacijama iz Vašingtona🤣 jedino ako mu ne javlja provjerene info. neki turistički vodič s obzirom na to da su se njegove “diplomatske” posjete bazirale isključivo na obilasku znamenitosti zemalja koje je posjećivao. pic.twitter.com/VXUKOyHsPR
