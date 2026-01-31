Милорад Додик из Будимпеште: Поносан сам

Извор:
АТВ
31.01.2026
18:21
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након састанка са мађарским премијером Виктором Орбаном у Будимпешти да је поносан на њихово партнерство и да је увјерен да ће у годинама које слиједе још снажније повезивати српски и мађарски народ кроз политику мира, развоја и узајамног поштовања.
"Разговарати са Орбаном значи бити са лидером који разумије да су мир, стабилност и суверенитет темељ сваке озбиљне државе. Наше пријатељство није протоколарно - оно је изграђено на међусобном поштовању, искрености и заједничком погледу на Европу будућности", навео је Додик.
Додик је нагласио да Мађарска данас показује да је могуће водити самосталну политику упркос притисцима, те да је подршка коју Орбан ужива међу људима широм Европе и у Мађарској потврда да народ препознаје снагу и досљедност.
"Његова побједа на парламентарним изборима биће важна не само за Мађарску, већ и за све нас који вјерујемо у Европу суверених народа", навео је Додик на "Иксу".
Разговарати с @PM_ViktorOrban значи бити с лидером који разумије да су мир, стабилност и суверенитет темељ сваке озбиљне државе. Наше пријатељство није протоколарно - оно је изграђено на међусобном поштовању, искрености и заједничком погледу на Европу будућности.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 31, 2026
Мађарска данас… pic.twitter.com/4P4NuWCJS6
Република Српска
6 ч4
Република Српска
7 ч4
Република Српска
7 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму