Почео састанак Додика, Тришић Бабић и Орбана

Извор:

АТВ

31.01.2026

16:50

Коментари:

4
Делегација Српске на састанку с Орбаном
Фото: АТВ

У Будимпешти је почео састанак премијера Мађарске Виктора Орбана са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.

У делегацији Српске су, осим Додика и Тришић Бабић, и министар унутрашњих послова Жељко Будимир те савјетник предсједника Српске Марко Ромић.

Подсјећамо, делегација Српске је прошле седмице боравила у Израелу гдје се састала с премијером Бењамином Нетанјахуом.

Такође, Додик је најавио и да почетком наредне седмице путује у Америку гдје ће присуствовати молитвеном доручку, а да ће у САД данас отпутовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Милорад Додик

Виктор Орбан

Ana Trišić Babić

Коментари (4)
