Почео састанак Додика, Тришић Бабић и Орбана

Извор:
АТВ
31.01.2026
16:50
Коментари:4
У Будимпешти је почео састанак премијера Мађарске Виктора Орбана са в.д. предсједника Републике Српске Аном Тришић Бабић и предсједником СНСД-а Милорадом Додиком.
У делегацији Српске су, осим Додика и Тришић Бабић, и министар унутрашњих послова Жељко Будимир те савјетник предсједника Српске Марко Ромић.
Подсјећамо, делегација Српске је прошле седмице боравила у Израелу гдје се састала с премијером Бењамином Нетанјахуом.
Такође, Додик је најавио и да почетком наредне седмице путује у Америку гдје ће присуствовати молитвеном доручку, а да ће у САД данас отпутовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
