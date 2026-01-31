Logo
Ковачевић: Крњи Уставни суд наставио да доноси антисрпске одлуке

Извор:

Глас Српске

31.01.2026

15:56

Коментари:

4
Ковачевић: Крњи Уставни суд наставио да доноси антисрпске одлуке
Фото: АТВ БЛ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић изјавио је да је крњи Уставни суд БиХ наставио да доноси антисрпске одлуке, а посљедњом је омогућио Бошњацима прегласавање Срба.

"Они сматрају да Клуб Бошњака може да одлучује ко ће у име Срба бити у парламентарним комисијама. Довољно је, дакле, да Бошњаци имају снагу да изаберу једног делегата, нажалост, у име Срба у Народној скупштини заједно са опозицијом и он ће бити члан свих комисија и доносити све кључне одлуке мимо већинске воље српског народа", рекао је Ковачевић за "Глас Српске".

То, истиче Ковачевић, није пут, али јесте порука да Срби морају тражити друге путеве.

"Клуб Срба треба да одлучује о томе који чланови ће бити у комисијама, а клубови Бошњака, односно Хрвата ко ће од њих бити и гд‌је. То је једини прави начин, али видимо да им је још од Алије Изетбеговића, а недавно и од Мидхада Чаушевића, његовог партијског колеге, како и сами кажу, потребно само пет Срба у Представничком дому и два у Дому народа и један, мислећи на позицију предсједника, да брзо заврше са Српском", закључио је Ковачевић.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада ће тражити рјешење за ревитализацију РиТЕ "Угљевик"

Крњи Уставни суд БиХ на сједници 23. јануара донио је одлуку да није повријеђен витални национални интерес српског народа одлукама о именовању у парламентарним делегацијама.

О томе је одлучивао након што је Клуб Срба ставио вето на три одлуке о именовању у парламентарним делегацијама, које је предложио делегат Желимир Нешковић, а које није подржала већина у Клубу Срба, односно СНСД.

Већина делегата у Клубу Срба је тврдила да се комисије попуњавају на приједлог клубова, а не делегата, те је стављен вето на те одлуке.

Након што на парламентарном нивоу није постигнут договор, предметни захтјев је прослијеђен на одлучивање крњем Уставном суду БиХ.

Радован Ковачевић

Уставни суд БиХ

Коментари (4)
