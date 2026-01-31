Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

Извор:
СРНА
31.01.2026
14:45
Коментари:3
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш оцијенио је да политичко Сарајево, уз подршку дијела међународне заједнице, Кристијана Шмита, али и опозиција у Републици Српској, жели да продуже институционалну кризу у Српској до општих избора у октобру.
"Оспоравају побједу Синише Карана, која је неупитна, како би продужили институционалну кризу, а у исто вријеме сада желе да покрену апелацију пред крњим Уставним судом и када је ријеч о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске", рекао је Врањеш.
Здравље
Слушајте своје тијело: Мало љенчарења може да спаси срце
Он је напоменуо да се изборна воља на пријевременим изборима за предсједника Српске оспорава у мјестима у којима је константно побјеђивао СНСД.
"Увијек су исти градови за њих проблематични, јер тамо губе изборе. Тиме праве институционалну кризу. Република Српска не може да добије предсједника на тим њиховим изборима", рекао је Врањеш.
Он је навео да ће на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске 8. фебруара на 136 бирачких мјеста бити потврђена побједа Синише Карана и то са већом разликом.
Градови и општине
Република Српска добија "град будућности"
"Створили су инат у људима, јер поништавају изборну вољу и стоје на страни Шмита, крњег Уставног суд и Централне изборне комисије", рекао је Врањеш за Танјуг.
Република Српска
10 ч0
Република Српска
10 ч5
Република Српска
10 ч2
Република Српска
10 ч11
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму