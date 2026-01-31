Logo
Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра

СРНА

31.01.2026

14:45

3
Врањеш: Политичко Сарајево, Шмит и опозиција желе институционалну кризу у Српској до октобра
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш оцијенио је да политичко Сарајево, уз подршку дијела међународне заједнице, Кристијана Шмита, али и опозиција у Републици Српској, жели да продуже институционалну кризу у Српској до општих избора у октобру.

"Оспоравају побједу Синише Карана, која је неупитна, како би продужили институционалну кризу, а у исто вријеме сада желе да покрену апелацију пред крњим Уставним судом и када је ријеч о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Републике Српске", рекао је Врањеш.

Он је напоменуо да се изборна воља на пријевременим изборима за предсједника Српске оспорава у мјестима у којима је константно побјеђивао СНСД.

"Увијек су исти градови за њих проблематични, јер тамо губе изборе. Тиме праве институционалну кризу. Република Српска не може да добије предсједника на тим њиховим изборима", рекао је Врањеш.

Он је навео да ће на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске 8. фебруара на 136 бирачких мјеста бити потврђена побједа Синише Карана и то са већом разликом.

"Створили су инат у људима, јер поништавају изборну вољу и стоје на страни Шмита, крњег Уставног суд и Централне изборне комисије", рекао је Врањеш за Танјуг.

Aleksandar Vranješ

Коментари (3)
