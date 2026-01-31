Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене

Извор:
СРНА
31.01.2026
14:16
Коментари:0
Возачи два путничка аутомобила повријеђени су данас у саобраћајној незгоди која се догодила у Доњим Вијачанима на регионалном путу Прњавор – Челинац.
До удеса је дошло у 11:30 часова.
Саобраћај на овој дионици пута је и даље обустављен.
"Због саобраћајне незгоде на путном правцу Челинац-Дренова обустављен је саобраћај, полицијски увиђај је у току", наводе из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Хроника
Хорор у центру града: Срушила се зграда
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму