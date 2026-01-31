Logo
Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене

Извор:

СРНА

31.01.2026

14:16

Детаљи незгоде у Доњим Вијачанима: Двије особе повријеђене
Фото: Pexels

Возачи два путничка аутомобила повријеђени су данас у саобраћајној незгоди која се догодила у Доњим Вијачанима на регионалном путу Прњавор – Челинац.

До удеса је дошло у 11:30 часова.

Саобраћај на овој дионици пута је и даље обустављен.

"Због саобраћајне незгоде на путном правцу Челинац-Дренова обустављен је саобраћај, полицијски увиђај је у току", наводе из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Хроника

Хорор у центру града: Срушила се зграда

Саобраћајна незгода

