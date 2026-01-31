Четири младића из Бањалуке тужила казино: Преварили су нас за џекпот од 10.000 КМ

Извор:
У бањалучком Гранд Касину наводно се догодила озбиљна неправилност током игре на апаратима, због које су четири играча, међу њима и Бојан Глигић, покренули поступак против казина, тврдећи да су оштећени за џекпот у износу од 10.000 КМ.
Како Глигић наводи, џекпот је био дефинисан правилима игре тако да “мора пасти” најкасније на износу од 10.000 КМ, међутим, према његовим ријечима, када је достигнут тај праг – систем је “блокирао”, а добитак није исплаћен.
“Џек пот од 10.000 КМ је дефинисан да мора пасти до 10.000 КМ. Када је дошао на тај износ, блокирао је и није пао”, тврди Глигић.
“Све смо снимили, пријавили МУП-у и Управи за игре на срећу”
Према његовим ријечима, цијели случај је документован видео-снимцима, након чега су одмах реаговали и пријавили догађај МУП-у РС, као и Републичкој управи за игре на срећу.
Глигић наводи да су он и још троје играча дали пуномоћ адвокатици Вањи Лакић, која је у њихово име поднијела пријаве надлежним институцијама.
“Четири играча су дала пуномоћ адвокату Вањи Лакић. Сви смо позвани у МУП и дали смо изјаве. На снимцима се јасно види превара”, тврди он.
Наводи да су им блокирали апарате и онемогућили исплату новца.
Посебно проблематичним сматра, како каже, дешавање након што је џекпот “заблокирао” на 10.000 КМ.
“Ми смо наставили играти у нади да ће неко освојити. Међутим, тада су нам из казина блокирали све машине и онемогућили да играмо и да исплатимо свој новац са машина. Било је око 3:50 ујутру”, наводи Глигић.
Тврди да су на апаратима остали видљиви износи које су имали на рачунима, али им је исплата била онемогућена.
“На снимцима се види да су машине блокиране, а на њима се виде наши износи које нисмо могли исплатити”, додаје.
Глигић тврди да је џекпот, према њиховим сазнањима, након отприлике сат времена “пуштен” на другом апарату, у одвојеном дијелу казина, те да су тек након тога апарати поново постали активни.
“Џек пот је након сат времена пуштен на неку машину у одвојеном дијелу казина. Тек тада су нам одблокирали машине и тада смо могли исплатити новац који смо имали на апаратима”, тврди.
Предмет пријављен и Тужилаштву, најављена приватна тужба
Према његовим ријечима, случај је прослијеђен и Тужилаштву, а група оштећених најављује да ће наредне седмице поднијети и приватну тужбу, уз достављене материјалне доказе.
“Чекали смо да прво институције одраде свој посао, па да ми као група од нас четверо пошаљемо приватну тужбу. Она нас заступа, дали смо јој пуномоћ”, истиче Глигић.
Ипак, наводи и да имају сумње у исход процеса, те изражава бојазан да би случај могао бити “саботиран”.
“Ми сумњамо да ће све бити саботирано… са доказима ћемо поднијети приватну тужбу. Снимци су кључни доказ и јасно се види неправилност која се са сигурношћу може квалификовати као превара”, тврди.
Полиција је, према његовим ријечима, више пута излазила на терен и обилазила казино, након чега су оштећени позвани да дају изјаве.
За сада се из Гранд Касина нису оглашавали овим поводом, а јавност очекује да надлежне институције утврде све околности овог случаја, преноси Црна Хроника.
