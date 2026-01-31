Једној од најљепших олимпијки одузет стан: Сада сам бескућница

31.01.2026
13:30
Коментари:0
Прослављена руска тридесетпетогодишња руска атлетичарка Дарја Клишина остала је без стана и регистрације у родном Тверу.
То је једна од најљепших атлетичарки свијета открила након једног интервјуа у САД гдје живи од 2013. године.
"Дали су ми га, а онда су ми га одузели. То је вјероватно моја једина замјерка, не граду, већ градским властима, претпостављам. 2011. године добила сам једнособни стан у Тверу. То је било једино мјесто гдје сам била регистрирана. Услови овог стана били су такви да сам га могла пренијети у своје власништво ако судјелујем на Олимпијским играма, освојим медаљу на Свјетском првенству или остварим одређени број година радног стажа.
А прошле године ми је тај стан одузет. Избачена сам из њега. Сада сам такозвана бескућница. Немам регистрацију. Рекли су да морам бити активна спорташица да бих предала документе за овај стан, да бих пренијела власништво. Била сам тек новопечена мајка када је цијели овај процес почео. Процес је трајао готово годину дана. Али на крају сам морала предати кључеве", рекла је двострука европска првакиња у интервјуу с новинаром Виктором Кравченком.
Клишина је рођена у Тверу, али од 2013. живи и тренира у Сједињеним Државама, што јој је помогло да се квалификује за Олимпијске игре 2016 на којима је заузела девето мјесто. Тада је због свог изгледа стекла статус олимпијске звијезде.
Заступница Државне думе Светлана Журова и спортски коментатор Дмитриј Губернијев подијелили су своја мишљења о овој ситуацији. „Отишла је у Америку, што значи да јој више не треба смјештај", рекао је Дмитриј.
Олимпијска првакиња у брзом клизању из 2006. Светлана Журова, изразила је увјерење да је држава имала разлоге за одузимање стана који је додијељен Клишини.
"Одузимање стана је екстреман случај од стране државе и то је правна ствар. Можда није плаћала режије, можда није плаћала порез на њега, можда га је преписала некоме другоме. Давно је отишла у САД и можда јој не треба стан", набројала је заступница могуће опције.
Дарија Клишина је европска атлетска првакиња у дворани 2011. и 2013., има бронзу на Европском првенству 2014. и сребро на Свјетском првенству 2017. Године 2016. постала једина руска спортискиња којој је допуштено такмичење на Олимпијским играма у Бразилу усред допинг скандала; допуштено јој је такмичење под неутралном заставом.
У мају 2022. Клишина је на друштвеним мрежама објавила фотографију из Мајамија са својим новорођеним сином, што је привукло позорност колега из Сверуског атлетског савеза и руских спортских медија. Касније те године, руска атлетичарка је у интервјуу за часопис Track and Field открила да има још једног сина, рођеног 2018. Објаснила је да је то држала у тајности јер је "прилично приватна" особа.
Данас има 35 године и многи су запањени њеним изгледом посебно јер је два пута постала мајка.
