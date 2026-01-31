Аутор:Славиша Ђурковић
Министарство просвјете и културе Републике Српске обавијестило је све основне и средње школе, као и предшколске установе у Републици Српској о Смјерницама за поступање у случајевима велике загађености.
У случајевима великих загађења, односно, уколико се индекс загађености креће у категоријама од ”Нездрав” до ”Опасан”, отказује се или мијења распоред свих активности на отвореном. Дјеца не би требало да напуштају затворен простор и бораве напољу, а активности треба ограничити на активности ниског интензитета.
Индекс квалитета ваздуха (AQI)
15 минута до један сат
Један сат до четири сата
Четири сата и више
Добар
(0–50)
Дан је добар за боравак вани и не постоје ограничења!
Дан је добар за боравак вани и не постоје ограничења!
Дан је добар за боравак вани и не постоје ограничења!
Умјерен
(51–100)
Нема ограничења за већину дјеце.
За дјецу са здравственим проблемима, размотрите алтернативе или модификовано учешће.
Будите опрезни и пратите ученике са здравственим проблемима због могућих промјена у њиховом здравственом стању.
Ограничите активности на активности ниског интензитета.
Размислите о премјештању дјеце у затворени простор предшколске/школске установе или у подручје са бољим квалитетом амбијенталног ваздуха.
Ограничите се на мање интензивне активности и/или ограничите трајање активности.
Нездрав за осјетљиве групе
(101–150)
Ограничите активности на активности ниског интензитета. Правите паузе сваких 20 минута.
Обезбиједите унутрашњи простор за обављање физичких активности за дјецу осјетљиве популације (дјеца са хроничним плућним и срчаним обољењима).
Омогућите свој дјеци доступан затворени простор да буду активна, посебно малој дјеци.
Ограничите активности слабог интензитета. Правите паузе сваких 20 минута.
Активности са умјереним до тешким интензитетом треба отказати, промијенити распоред или их премјестити у затворени простор.
За ову категорију дјеце физичка активност укључује само лагане активности.
Ограничите активности слабог интензитета. Правите паузе сваких 20 минута.
Активности са умјереним до тешким интензитетом треба отказати или премјестити у затворени простор.
Дјеца са хроничним плућним или срчаним обољењима треба да се уздрже од физичких активности на отвореном.
Нездрав
(151–200)
Откажите или промијените распоред свих активности на отвореном.
Дјеца не би требала да напуштају затворени простор, а активности ограничити на ниски интензитет.
Откажите или промијените распоред свих активности на отвореном пратећи квалитет ваздуха и препоруке у односу на AQI.
Дјеца не би требала боравити напољу, а активности ограничити на активности ниског интензитета.
Изразито нездрав
(201–300)
Физичку активност и часове физичког васпитања спроводите у затвореном простору са добрим квалитетом ваздуха и ограничите дјецу на активности ниског до умјереног интензитета.
Премјестите догађаје или активности у унутрашњи простор или у подручје са добрим квалитетом ваздуха.
Физичка активност је дозвољена само у затвореном простору и ниског интензитета.
Опасан
(301–500)
Физичку активност и часове физичког васпитања спроводите искључиво у затвореном простору са добрим квалитетом ваздуха и ограничите дјецу на активности ниског интензитета.
Премјестите или откажите спортске догађаје и физичке активности на отвореном.
Физичка активност је дозвољена само у затвореном простору и ниског интензитета.
Ријеч је о Смјерницама израђеним од стране Министарства здравља и социјалне заштите и Института за јавно здравствено Републике Српске, донесеним на основу закључака Владе Републике Српске од 26. децембра.
”Смјернице су донесене нa oснoву зaкључкa Влaдe Рeпубликe Српскe од 26. дeцeмбрa 2025. гoдинe кojим су нaдлeжнe институциje зaдужeнe зa прeдузимaњe сeктoрских мjeрa и aктивнoсти у циљу зaштитe и упрaвљaњa квaлитeтoм вaздухa. Нaвeдeним зaкључкoм, измeђу oстaлoг, зaдужeнa je Jaвнa устaнoвa Институт зa jaвнo здрaвствo Рeпубликe Српскe дa, у сaрaдњи сa институциjaмa кoje прaтe квaлитeт вaздухa, прeдузимa мjeрe у циљу прaвoврeмeнoг инфoрмисaњa стaнoвништвa и изрaдe прeпoрукa зa пoступaњe, сa пoсeбним нaглaскoм нa зaштиту oсjeтљивих кaтeгoриja стaнoвништвa”, саопштено је из Министарства просвјете и културе за АТВ.
Претходно је Mинистaрствo зa прoстoрнo урeђeњe, грaђeвинaрствo и eкoлoгиjу инфoрмисaлo Влaду Рeпубликe Српскe o oбaвeзи прeдузимaњa сeктoрских мjeрa и aктивнoсти у циљу зaштитe и упрaвљaњa квaлитeтoм вaздухa у Рeпублици Српскoj.
