Дугорочна изложеност аеро-загађењу повећава број обољелих од незаразних болести

28.01.2026
Посљедице дугорочне изложености загађењу ваздуха огледају се у повећању броја обољелих кардиоваскуларних, респираторних и малигних обољења, а нарочито код пушача, рекли су у Институту за јавно здравство Републике Српске.
Из Института наводе да се краткорочна изложеност, у зависности од концентрације загађујућих материја, најчешће манифестује повећањем броја акутних респираторних инфекција, учесталим главобољама и погоршањем постојећих хроничних обољења.
Из ове установе указују да интервенције на унапређењу квалитета ваздуха захтијевају мултидисциплинаран и мултисекторски приступ.
Из Института савјетују да осјетљиве групе становника које чине дјеца, труднице, старије особе и хронични болесници треба да избјегавају напорне физичке активности на отвореном и скрате боравак напољу.
Стевандић уручио пакетиће дјеци у Институту "Др Мирослав Зотовић"
Према извјештајима Републичког хидрометеоролошког завода, у Бањалуци се у зимском периоду биљежи повећање концентрације суспендованих честица ПМ10 и ПМ2, што указује на то да је највећи узрочник емисија из кућних ложишта и саобраћаја.
Зими је забиљежен и пораст концентрације сумпор-диоксида, који углавном настаје сагоријевањем фосилних горива, нарочито угља за потребе кућног гријања, индустрије и производње електричне енергије.
