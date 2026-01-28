Logo
Синдикат: Влада Српске да заустави поскупљења или ћемо предузети даље кораке

28.01.2026

10:06

Синдикат: Влада Српске да заустави поскупљења или ћемо предузети даље кораке
Фото: Pixabay / igorovsyannykov

Савез синдиката Републике Српске изразио је забринутост због раста цијена, посебно основних животних намирница, услуга и комуналија, што, како наводе, директно угрожава животни стандард.

Савез синдиката затражио је од Владе Републике Српске да предузме конкретне и ефикасне мјере с циљем заустављања раста цијена и заштите животног стандарда.

У саопштењу се наводи да треба извршити хитну анализу и корекцију цијена основних производа и услуга, увести ограничења трговачких маржи на њих, те успоставити ефикасан и транспарентан систем контроле формирања цијена на тржишту.

Из Савеза синдиката траже да Влада Републике Српске обезбиједи континуиран и појачан рад инспекцијских органа, уз јавно објављивање резултата извршених контрола, те да се знатно повећају новчане казне и досљедно санкционишу сви субјекти који неоправдано и спекулативно подижу цијене.

У саопштењу се подсјећа да је у преговорима Владе Републике Српске са социјалним партнерима договорено повећање плата у овој години, али и истиче да сада постоји бојазан да се, усљед поскупљења, то неће ни осјетити.

"Уколико изостане благовремена и ефикасна реакција, Савез синдиката Републике Српске ће у складу са својом улогом и одговорношћу, предузимати даље кораке у заштити права и интереса радника", поручили су из Савеза синдиката.

Savez sindikata RS

Влада Републике Српске

Hrana

