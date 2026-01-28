Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

Извор:
АТВ
28.01.2026
08:53
Коментари:0
Повећање износа студентских стипендија у Републици Српској представља стратешку мјеру Владе и Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање, с циљем јачања система високог образовања и подршке младима, изјавио је ресорни министар Драга Мастиловић.
Министарство додјељује 1.065 стипендија сваке године за студенте који студирају у Републици Српској, за шта се из буџета Ресора за високо образовање до сада издвајало 2.130.000 КМ. Стипендије се исплаћују мјесечно, 10 мјесеци, колико траје академска година. Мјесечни износ стипендије је 200 КМ, дакле 2.000 КМ годишње по студенту. Буџетом за 2026. годину предвиђено је повећање износа стипендија за академску 2026/27. годину са 200 на 300 КМ, односно буџет за стипендије за ову годину je 3.195.000 КМ.
Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске, путем Фонда „"Др Милан Јелић", сваке године расписује Конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија за студенте који студирају у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству те исплаћују стипендије у девет мјесечних рата.
Буџетом за академску 2026/27. годину предвиђено је повећање износа стипендија Фонда "Др Милан Јелић". Буџет Фонда је са 750.000 КМ повећан на 1.125.000 КМ.
Тако ће студентима првог циклуса студија који студирају на јавним на универзитетима у Републици Српској и БиХ у академској 2026/27. години стипендије умјесто 400 КМ бити повећане на 600 КМ мјесечно, студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Pепублици Србији, Македонији, Словенији, Хрватској или Црној Гори са 500 КМ биће повећане на 700 КМ, док ће студентима првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству умјесто 800 КМ бити додијељено 900 КМ.
Студентима другог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству умјесто досадашњих 5.000 КМ биће додијељено 5.500 КМ, а студентима трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, БиХ и високошколским установама у иностранству стипендије ће са 10.000 КМ бити повећане на 12.000 КМ годишње.
Мастиловић је подсјетио да је једна од најзначајнијих мјера Владе Републике Српске у области високог образовања бесплатно школовање за све редовне студенте првог и другог циклуса студија, те бесплатан смјештај у студентским домовима и субвенционисана исхрана у студентским мензама, што Републику Српску чини јединственом у региону.
Друштво
4 седм0
Друштво
1 мј0
Друштво
1 мј0
Друштво
1 мј0
Најновије
Најчитаније
12
35
12
16
12
08
11
56
11
56
Тренутно на програму