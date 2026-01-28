У Српској рођена 21 беба

Извор:
СРНА
28.01.2026
07:54
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 13 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, по двије у Приједору, Фочи и Невесињу, а по једна у Градишци и Зворнику.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и три дјечака, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Приједору двије дјевојчице, у Фочи и Невесињу по један дјечак и по једна дјевојчица, у Градишци дјевојчица, а у Зворнику дјечак.
Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву и Добоју, док подаци за Требиње нису били доступни.
