Logo
Large banner

У Српској рођена 21 беба

Извор:

СРНА

28.01.2026

07:54

Коментари:

0
beba bebe porodilište
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 13 дјевојчица и осам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, по двије у Приједору, Фочи и Невесињу, а по једна у Градишци и Зворнику.

Трудница

Занимљивости

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и три дјечака, у Бијељини два дјечака и двије дјевојчице, у Приједору двије дјевојчице, у Фочи и Невесињу по један дјечак и по једна дјевојчица, у Градишци дјевојчица, а у Зворнику дјечак.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву и Добоју, док подаци за Требиње нису били доступни.

Подијели:

Тагови:

беба

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Занимљивости

Кључни знакови: Како препознати која је рука код бебе доминантна

3 д

0
Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

Свијет

Овај произвођач хитно повлачи храну за бебе!

4 д

0
Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

Сцена

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

4 д

0
Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

Србија

Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

5 д

0

Више из рубрике

Данас славимо чак три светитеља

Друштво

Данас славимо чак три светитеља

1 ч

0
Вода ријека

Друштво

Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо

9 ч

0
Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен

Друштво

Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен

10 ч

0
Настао ''рат'' због јагњетине: Више није најбоља у Јабланици

Друштво

Настао ''рат'' због јагњетине: Више није најбоља у Јабланици

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Трећи дан блокаде граничних прелаза за теретњаке због нових правила ЕУ

08

53

Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

08

53

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

08

48

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

08

44

Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner