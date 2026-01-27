Logo
Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен

СРНА

Фото: АТВ

Његова светост патријарх српски Порфирије изјавио је вечерас на Светосавској академији у Београду да се из животног пута Светог Саве могу извући поуке и примијенити у данашњим околностима - да најприје завађена и подијељена браћа треба да се помире и да српски народ остане јединствен.

"То би нам Сава рекао, да завађену браћу подсетимо да део није значајнији од целине, а било који партикуларни интерес од интереса народа, да смо неопходни сви једни другима, да стичемо пријатеље на угледним местима, широм света, да негујемо та пријатељства, да нам пријатељи буду и они који са нама не деле исти поглед на свет, али да их имамо и међу онима који су другачији од нас", рекао је патријарх Порфирије.

Истакао је да би савјет Светог Саве, на основу онога што је и сам радио, био борба за интересе земље и нашег народа.

"Да се научимо значају скретања пажње светских моћника на наш угао сагледавања ствари, да схватимо да истина није само очигледна, да ће се о нама знати оно око чега се будемо потрудили, да пратимо промене у свету и да настојимо и да из њих извучемо како повољне околности, тако и добробит за наш народ и нашу земљу", навео је патријарх српски.

Додао је да би српски народ требало да се мудро постави у односу на комплексна сучељавања великих сила и да му њихови сукоби не донесу већу штету него корист.

"Да се ослањамо на себе, на правду и друге плодове људских руку, али пре свега и увек на Бога који у свему људском има не само прву него и последњу реч", поручио је патријарх Порфирије.

Истакао је да српски народ треба да захваљује Богу што му је подарио учитеља као што је био Свети Сава, као и да се моли самом свецу.

Патријарх је у оквиру Светосавске академије одржао бесједу о животу Светог Саве са посебним освртом на све оно што је урадио за Српску православну цркву и државу.

Патријарх Порфирије

