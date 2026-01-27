Патријарх Порфирије: Порука Светог Саве и данас би била да српски народ остане јединствен

Извор:
СРНА
27.01.2026
22:38
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије изјавио је вечерас на Светосавској академији у Београду да се из животног пута Светог Саве могу извући поуке и примијенити у данашњим околностима - да најприје завађена и подијељена браћа треба да се помире и да српски народ остане јединствен.
"То би нам Сава рекао, да завађену браћу подсетимо да део није значајнији од целине, а било који партикуларни интерес од интереса народа, да смо неопходни сви једни другима, да стичемо пријатеље на угледним местима, широм света, да негујемо та пријатељства, да нам пријатељи буду и они који са нама не деле исти поглед на свет, али да их имамо и међу онима који су другачији од нас", рекао је патријарх Порфирије.
Фудбал
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет
Истакао је да би савјет Светог Саве, на основу онога што је и сам радио, био борба за интересе земље и нашег народа.
"Да се научимо значају скретања пажње светских моћника на наш угао сагледавања ствари, да схватимо да истина није само очигледна, да ће се о нама знати оно око чега се будемо потрудили, да пратимо промене у свету и да настојимо и да из њих извучемо како повољне околности, тако и добробит за наш народ и нашу земљу", навео је патријарх српски.
Додао је да би српски народ требало да се мудро постави у односу на комплексна сучељавања великих сила и да му њихови сукоби не донесу већу штету него корист.
"Да се ослањамо на себе, на правду и друге плодове људских руку, али пре свега и увек на Бога који у свему људском има не само прву него и последњу реч", поручио је патријарх Порфирије.
Ауто-мото
Маријана Павловић свакодневно одушевљава Аустријанце
Истакао је да српски народ треба да захваљује Богу што му је подарио учитеља као што је био Свети Сава, као и да се моли самом свецу.
Патријарх је у оквиру Светосавске академије одржао бесједу о животу Светог Саве са посебним освртом на све оно што је урадио за Српску православну цркву и државу.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
23
05
22
59
22
57
22
54
22
52
Тренутно на програму