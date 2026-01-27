Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Извор:
Информер
27.01.2026
22:16
Коментари:1
Мирјана Пајковић, бивша државна секретарка у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, објавила је дио преписке са Дејаном Вукшићем, бившим шефом АНБ, који је такође поднио оставку након што су у јавност процурили експлицитни снимци.
У одјељку под називом "пријетње" на Инстаграму, Пајковићева је објелоданила дио преписке са Вукшићем на Воцапу.
Подсјетимо, на видео-записима може се видјети интиман однос Пајковићеве и мушкарца за ког се претпоставља да је Вукшић, као и кадрови у којима она позира без одјеће.
Забиљежени су и моменти из аутомобила, гдје она показује голе груди, али и како позира без одеће на снијегу, али и ваља се поред базена док је неко прска некаквом течношћу.
Више о томе можете читати у посебној вијести на ОВОМ ЛИНКУ.
Иначе, на друштвеним мрежама објављен је пост у коме Пајковићева на питање који јој је омиљени владар Црне Горе одговара - Дејан Вукшић.
Поруке које је Мирјана Пајковић објавила погледајте у галерији у наставку.
