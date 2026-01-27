Logo
Large banner

Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Извор:

Информер

27.01.2026

22:16

Коментари:

1
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке
Фото: Screenshot

Мирјана Пајковић, бивша државна секретарка у Министарству људских и мањинских права Црне Горе, објавила је дио преписке са Дејаном Вукшићем, бившим шефом АНБ, који је такође поднио оставку након што су у јавност процурили експлицитни снимци.

У одјељку под називом "пријетње" на Инстаграму, Пајковићева је објелоданила дио преписке са Вукшићем на Воцапу.

Подсјетимо, на видео-записима може се видјети интиман однос Пајковићеве и мушкарца за ког се претпоставља да је Вукшић, као и кадрови у којима она позира без одјеће.

Забиљежени су и моменти из аутомобила, гдје она показује голе груди, али и како позира без одеће на снијегу, али и ваља се поред базена док је неко прска некаквом течношћу.

Више о томе можете читати у посебној вијести на ОВОМ ЛИНКУ.

Иначе, на друштвеним мрежама објављен је пост у коме Пајковићева на питање који јој је омиљени владар Црне Горе одговара - Дејан Вукшић.

Поруке које је Мирјана Пајковић објавила погледајте у галерији у наставку.

Поруке Мирјана Пајковић

Подијели:

Тагови:

Мирјана Пајковић снимак

Мирјана Пајковић Дејан Вукшић

Мирјана Пајковић видео

skandal

eksplicitni snimak

Поруке Мирјана Пајковић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Пећина

Регион

Велико откриће у Словенији: ''То је био сан многих''

5 ч

0
Превозници протестују

Регион

Регионални протест превозника пали црвене лампице за аларм

5 ч

0
Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић

Регион

Није за малољетне: Не престају да цуре експлицитни снимци Мирјане Пајковић

5 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Упетљан и предсједник Јаков Милатовић: Огласила се Мирјана Пајковић

7 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Никад драматичније упозорење за БиХ: Сијечемо грану на којој сједимо

22

59

Дефинитвно крај: Никола Јокић не може да буде МВП

22

57

Политичарка пуцала на икону Исуса и Марије - сада пред судом

22

54

Мина Костић признала: Годину дана ме финансира

22

52

Промјене на тијелу које указују на недостатак витамина: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner