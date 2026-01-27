Nije za maloljetne: Ne prestaju da cure eksplicitni snimci Mirjane Pajković

Vladu Crne Gore koju vodi Milenko Spajić trenutno potresa neviđeni skandal nakon objavljivanja afere između njenih doskorašnjih visokih funkcionera, Mirjane Pajković i Dejana Vukšića, a sada u javnost ne prestaju da "cure" eksplicitni snimci ovo dvoje ljudi, piše "Informer".

Podsjetimo, Pajkovićeva je do prije nekoliko dana bila državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, dok je Vukšić bio direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost ( ANB) i nekadašnji savjetnik Jakova Milatovića.

Na funkciju u ANB je podnio ostavku krajem prošle godine kada je Pajkovićeva protiv njega podnijela krivične prijave, dok je ona dala otkaz u petak nakon što su, kako su pisali crnogorski mediji, u javnost procurile njene eksplicitne fotografije, ali i snimci se*sualnog sadržaja.

Šta je na snimcima?

Na video-zapisima može se vidjeti intiman odnos Pajkovićeve i muškarca za kog se pretpostavlja da je Vukšić, kao i kadrovi u kojima ona pozira bez odjeće, ali i "intimizira" se sa flašom šampanjca, piše "Informer" koji je objavio snimke i fotografije.

Zabilježeni su i momenti iz automobila, gdje ona pokazuje gole grudi, ali i kako pozira bez odjeće na snijegu, ali i valja se pored bazena dok je neko prska nekakvom tečnošću.

Inače, eksplicitni snimci Pajkovićeve su prije nekoliko dana počeli da kruže društvenim mrežama, a još se ne zna ko je tačno odgovoran za njihovo distribuiranje.

Na jednom od snimaka Pajkovićeva je pokazala i zavodno plesno umjeće, kada se za nekog, ko ju je snimao, zavodljivo uvijala u atraktivnom, čipkanom donjem vešu.

Ipak, jedan od najskandaloznijih video-zapisa je onaj na kom se vidi kako se Pajkovićeva zadovoljava flašom šampanjca.

Podsjetimo, ovo dvoje ljudi su svoje ostavke obrazložili ličnim razlozima, a Vukšić je u saopštenju negirao bilo kakvu umiješanost u objavljivanje eksplicitnih snimaka na internetu.

"Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put vidio tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama", naveo je Vukšić.

Tvrdi da mu je uzela telefon

Inače, on tvrdi da mu je Pajkovićeva u oktobru 2024. "protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrijebljen", čime mu je "grubo povrijeđena privatnost".

Naveo je i da je zbog toga nastao sporni audio-snimak, gdje se čuje da on prijeti Mirjani Pajković i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore.

"O tom događaju nadležni posjeduju informaciju. Riječi koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su objavljene poslije tri mjeseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona", rekao je Vukšić i dodao da se svjesno "pokušava izvršiti zamjena teza" u kojoj se om "kao oštećeni" nastoji "predstaviti kao izvršilac krivičnog djela".

Vukšić je otkrio i da je u martu prošle godine sa nepoznatog broja primio"uznemirujuće poruke" sa pomenutim audio-snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu prijetnju i pokušaj ucjene da "odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda" što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne posluša "instrukcije".