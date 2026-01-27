Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Crnogorska političarka Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, posljednjih sedmica našla se u fokusu javnosti, kako zbog aktuelnih političkih dešavanja u Crnoj Gori, tako i zbog svog javnog nastupa i snažnog prisustva na društvenim mrežama.

Tokom mandata u Ministarstvu, Pajković je vodila Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, a u javnosti je bila prepoznatljiva po otvorenom stavu o ulozi javnih ličnosti, posebno žena, u savremenoj politici.

Pažnju privlačila na društvenim mrežama

Osim političkog angažmana, pažnju javnosti privlačila je i načinom na koji se predstavlja na društvenim mrežama, naročito na Instagramu, gdje je redovno dijelila fotografije modnih kombinacija i trenutke iz svakodnevnog života.

Njene objave često su izazivale brojne reakcije i polemike, a Pajković je više puta isticala da politika i estetika ne moraju biti u sukobu.

Smatra da javne osobe imaju pravo na vidljivost i lični izraz, bez povlačenja pred stereotipima i očekivanjima nametnute skromnosti.

"Ljepota ne mora biti skromna. Naprotiv, ona treba zračiti, sjajiti i osvajati prostor energijom", poručivala je ranije Pajković, naglašavajući da žene u javnom prostoru ne bi trebale odustajati od svog identiteta kako bi bile shvaćene ozbiljno.

Posebnu pažnju izazvale su i njene izjave o tome da je lični izgled sastavni dio odgovornosti javnih funkcija.

Prema njenim riječima, osobe koje obavljaju javne dužnosti predstavljaju zajednicu iz koje dolaze, te njihov javni nastup, uključujući izgled, nosi određenu poruku.

"Naš izgled je naš izlog. Ako neko ne vodi računa o sebi i svom javnom nastupu, postavlja se pitanje kako će voditi računa o drugima", isticala je Pajković, dodajući da javne funkcije podrazumijevaju stalnu izloženost kritikama i povećanim očekivanjima.

Njeni stavovi izazivali su podijeljene reakcije, ali su otvorili širu raspravu o granicama privatnog i javnog, kao i o položaju žena u politici i javnom prostoru na Balkanu.

Podnijela ostavku

Podsjećamo, Crnu Goru već mjesec dana potresa afera "eksplicitni snimci“, na kojima su navodno sada već bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković.

Oboje su podnijeli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave, pa čak i prijetnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Vukšić je doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i bivši savjetnik predsjednika Milatovića, a ostavku na funkciju u ANB-u podnio je krajem prošle godine, nakon što je Pajković protiv njega podnijela krivične prijave.

Sa druge strane, Pajković je u petak podnijela ostavku na funkciju državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, nakon što su se u javnosti proširili snimci sa eksplicitnim seksualnim sadržajem.