Filmsko hapšenje u Italiji: Žena iz BiH se krila u kauču

Pripadnici italijanskih karabinjera tokom akcije sprovedene na lokalitetu između San Paola i Gruljaska, u okrugu Torino, uhapsili su dvije žene, od kojih je jedna državljanka Bosne i Hercegovine.
Inače, akcija hapšenja je uslijedila jer su obje bile pod istragom za tešku krađu.
Kako prenose italijanski mediji, posebno je zanimljivo bilo hapšenje 44-godišnje državljanke BiH. Naime, ona je pokušala da se sakrije u prostoru za posteljinu ispod kauča u kamp-prikolici. I skoro da joj je to i „pošlo za rukom“ da policajci, koji su već bili izašli iz kampera, nisu čuli zvukove.
Kada su se vratili, pronašli su je kako pokušava da izađe ispod kauča. Inače, protiv nje je postojalo više naloga za zatvorsku kaznu iz 2025. godine, uključujući presudu za tešku krađu i korišćenje ukradenih kreditnih kartica. Na osnovu naloga tužilaštva u Torinu, ona je upućena u zatvor na izvršavanje kazne u trajanju od četiri godine, prenose Nezavisne.
Sa njom je nedaleko od kampera uhapšena i njena saučesnica, sa kojom je zajedno krala. Obje su sprovedene u zatvor.
