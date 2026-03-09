Baba Marta se vraća na velika vrata: Tačno ovog datuma stiže snažan hladni front

U Srbiji se narednih dana očekuju hladna jutra, mjestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegdje i sa slabim mrazom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo za ovaj period godine, nakon čega dolazi do naglog zahlađenja.

Do kraja dana u brdsko-planinskim predelima jugozapada i juga očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, dok se od četvrtka do subote povremeno može javiti kratkotrajna kiša i u drugim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U košavskom području u utorak duvaće umjeren i jak jugoistočni vetar, a u dijelovima juga Banata i donjeg Podunavlja povremeno i olujne jačine. Krajem utorka vjetar će slabiti, ali se krajem naredne sedmice očekuje njegovo pojačanje.

Moguć vjetar olujne jačine

Sinoptička situacija do polovine mjeseca će ostati stabilna uz dominaciju visokog pritiska, što znači da će temperature ostati iznad proseka, dok će s istoka Evrope stizati suv i malo svežiji vazduh. Subjektivan osećaj hladnoće pojačaće umjeren i jak vjetar, ali realne maksimalne temperature će se kretati od oko 7 stepeni na krajnjem istoku Srbije do 17 stepeni na jugozapadu.

U četvrtak se očekuje prolazno naoblačenje uz mogućnost slabe kiše, kada će košava prestati. Nakon toga, oko 19. marta, nad regionom bi mogao stići ciklon sa zapadnog Mediterana, što će donijeti pogoršanje vremena, a oko 22. marta moguće je novo zahlađenje, iako ne očekuje se ekstreman snijeg osim na planinama.

Takođe, metrolog Ivan Ristić upozorio je da mart ume biti veoma promjenljiv i da su mogući prodori hladnijeg vazduha koji bi mogli vratiti temperature na zimske vrijednosti.

"Mart umije da bude veoma prevrtljiv. Definitivno postoji šansa da dođe do prodora hladnijeg vazduha i da temperature padnu na zimske, februarske vrijednosti. "Baba Marta" itekako može da pokaže svoje zube, i to bi bio najhladniji period koji bi mogao da se oduži do kraja kalendarske zime", otkrio je meteorolog Ivan Ristić, prenosi Informer.