Probudio se potpuno plav i otišao hitno u bolnicu: Ljekari se počeli smijati nakon pregleda

Građevinski radnik iz Velike Britanije doživio je krajnje neprijatno iskustvo, pošto je završio u bolnici, jer mu je koža preko noći postala plava.

Tek nakon pregleda ljekari su otkrili uzrok – nešto što niko, u prvi mah, nije ni mogao da pretpostavi.

Odmah priključen na kiseonik

Tomi Linč (42) iz okruga Darbišir podijelio je svoju priču s lokalnim medijima. Sve je počelo nakon što je prespavao u novoj posteljini, a ujutru se probudio sa izgledom junaka iz filma “Avatar”.

“Probudio me prijatelj. Kada me je vidio, odmah smo krenuli u bolnicu”, ispričao je.

Zatečeno medicinsko osoblje smjestilo je Tomija u sobu i odmah je priključen na kiseonik. Postojala je ozbiljna zabrinutost zbog boje njegove kože, a pacijenta je gledalo čak deset ljekara.

Prava istina iza ovog bizarnog slučaja otkrivena je tek tokom pregleda, prenosi Mirror.

“Djelovao sam kao duh”

Kada je doktorka obrisala Tomijevu ruku alkoholom, vata je momentalno postala plava! Tada je bilo jasno šta se dogodilo – boja sa nove posteljine prenijela se na kožu tokom spavanja, prenosi Telegraf.

“Nisam znao da posteljinu treba oprati prije nego što se spava u njoj. Svi su me gledali zbunjeno“, priznao je Britanac.

On se prisjetio neprijatnog trenutka kada je stigao u bolnicu.

“Djelovao sam kao duh! Morao sam da priđem šalteru, a nisam ni znao šta da kažem: ‘Dobar dan, probudio sam se plav’“, ispričao je.

Ljekari su mu rekli da ovakav slučaj nikada nisu imali.

“Bilo me je sramota, ali rekli su da sam ih dobro nasmijao. U bolnicama obično nemaju mnogo smiješnih priča“, rekao je.

“Stalno sam se kupao…”

Inače, Tomi je dobio novu posteljinu na poklon od prijatelja. Međutim, nije je oprao prije upotrebe i to ga je koštalo čitave drame.

“Nakon prvog spavanja primijetio sam tragove plave boje na rukama, ali nisam obraćao pažnju. Nakon druge noći, nastao je haos. Vjerovatno sam se više znojio”, otkrio je.

Ipak, problemi nisu odmah nestali, jer je Tomi narednih dana skidao boju sa kože – i nije bilo lako.

“Stalno sam se kupao, voda je bila plava. Trebalo mi je nedjelju dana da sve skinem“, kazao je.