Razbijeno prokletstvo: Novak Đoković je na ovo čekao od 2017.

Sportal

09.03.2026

21:31

Новак Ђоковић
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u osminu finala mastersa u Indijan Velsu nakon što je savladao Aleksandra Kovačevića.

Iako je pobjeda sama po sebi važna, ova ima i dodatnu težinu, jer Novak će igrati među 16 najboljih u kalifornijskoj pustinji prvi put nakon skoro decenije čekanja!

Bilo je potrebno da prođe tačno devet godina da bismo Novaka ponovo gledali u četvrtom kolu turnira koji je osvajao rekordnih pet puta.

Posljednji put kada je Đoković dogurao do osmine finala “petog grend slema” bilo je sada već daleka 2017. godine.

Tada ga je na putu ka četvrtfinalu zaustavio Nik Kirjos, a ono što je uslijedilo nakon toga bila je serija nevjerovatnih pehova, senzacionalnih poraza i vansportskih prepreka.

Indijan Vels je za Novaka postao gotovo "zabranjeni grad".

Naredne sezone u Kaliforniji je zaigrao poslije duge pauze i oporavka od operacije lakta. Ispao je već na startu. U drugom kolu ga je pobijedio Taro Danijel, tada 109. na svijetu.

Šokanto je ispao u trećim kolu 2019, kada ga je nadigrao Filip Kolšrajber. I onda su uslijedile godine pauze zbog pandemije i restrikcija oko vakcinacije, piše Sportal.

Vratio se u Kaliforniju 2024. Ali rezultat je izostao i ovoga puta. U trećoj rundi savladao ga je Luka Nardi, tada 123. na svijetu.

Ni prošle godine nije Đoković stigao daleko. Već u drugoj rundi izgubio je od Botika van de Zandshukpa.

Sada je uspio da probije barijeru.U osmini finala ove sezone srpski teniser će igrati protiv pobjednika meča Francisko Serundolo – Džek Drejper.

