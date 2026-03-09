"Promijenite to" Evo kako je Đoković reagovao kad su ga Amerikanci predstavili

Novak Đoković se plasirao u treće kolo turnira u Indijan Velsu nakon teške borbe i pobjede protiv Kamila Majhžaka sa 2:1.

Poslije meča, srpski teniser je bio dobro raspoložen i pristao je da da intervju Prakašu Armitražu za “Tennis Channel”.

Armitraž je bivši indijski teniser koji je postao cijenjeni voditelj i analitičar, poznat po energičnim razgovorima sa vrhunskim teniserima. Takođe. dobar je prijatelj sa Đokovićem, piše Sportal.

Ipak, za vrijeme intervjua, srpski as se u šali “naljutio” zbog jednog detalja. Dok je Đoković davao izjavu, na ekranu se pojavila grafika sa sljedećim tekstom: “Novak Đoković je drugi najstariji teniser koji je došao do treće runde Indijan Velsa, poslije Iva Karlovića”.

Ovaj podatak je privukao pažnju srpskog tenisera, koji je odmah ironično prokomentarisao:

– Drugi najstariji koji je stigao do treće runde? Baš ste me lijepo opisali, hvala vam – rekao je Đoković.

“Novak je drugi najstariji teniser”

Voditelj Prakaš Amritraž se odmah izvinio, naglasio je da je to trebalo da bude kompliment i zatražio je od svojih kolega da se opis promijeni u nešto prikladnije, poput “najiskusniji”. Ubrzo je grafika promijenjena, a novi opis glasio je “najugledniji”. Đoković je prihvatio izvinjenje sa osmijehom, shvativši namjeru.

– Vau… To je baš super riječ – zaključio je Novak.

Srpski teniser će u poned‌jeljak, od 19 časova, odigrati meč trećeg kola protiv Aleksandra Kovačevića, američkog igrača srpskog porijekla. Pored singla, Đoković će igrati i u dublu, gd‌je mu je partner Stefanos Cicipas.