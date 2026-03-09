Logo
Large banner

Sabalenka prekinula Đokovićev trening i napravila šou: Šetala kao na modnoj pisti, Srbin je gađao lopticom

09.03.2026

07:37

Komentari:

0
Сабаленка прекинула Ђоковићев тренинг и направила шоу: Шетала као на модној писти, Србин је гађао лоптицом
Foto: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković i Arina Sabalenka prave šou na svakom koraku. Gdje god da se pojave, zabavljaju se i to se vidi. Tako je bjeloruska teniserka odlučila da prekine trening srpskog tenisera i da od terena napravi modnu pistu.

Izašla je Arina na teren dok se Novak spremao za servis i šetala tačno ispred mreže kao manekenka na pisti. Polako, korak po korak. Đoković je našao način kako da uzvrati i u šali je gađao lopticom, a Sabalenka je to zaustavila nogom. Onda je stala i počela da pozira, pa je poslije par sekundi krenula da se smije i istrčala je sa terena na kom su bili Novak i Stefanos Cicipas.

Novak je tada nastavio sa treningom, a taj detalj oduševio je navijače koji su se tu nalazili. Čuli su se aplauzi, skandiranja, osmjesi. Njih dvoje definitivno znaju kako da naprave šou program. Uostalom, Nole joj je među prvima čestitao vjeridbu.

Novak igra dva meča u istom danu

Đoković će na teren u Indijan Velsu u ponedjeljak da izađe dva puta. Prvo će igrati u singlu protiv Aleksandra Kovačevića prvi meč na glavnom terenu (počinje oko 20 časova po srpskom vremenu). A, ponovo će na teren nekoliko sati kasnije.

Prijavio je dubl sa Grkom Stefanosom Cicipasom i igraće protiv trećih favorita Matea Pavića (Hrvatska) i Marsela Arevala (Salvador) četvrti meč na terenu tri. Taj duel bi trebalo da počne posle dva ujutru po našem vremenu u noći između ponedjeljka i utorka.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Arina Sabalenka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цијена сирове нафте премашила 100 долара по барелу

Ekonomija

Cijena sirove nafte premašila 100 dolara po barelu

3 h

0
Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Svijet

Iran napao: Najveća rafinerija u Bahreinu u plamenu

3 h

0
Зохран Мамдани

Svijet

”Majka satane” bačena u blizini rezidencije gradonačelnika Njujorka

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Skuplja nafta mala cijena koju treba platiti za bezbjednost i mir u svijetu

3 h

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић

Tenis

Ako je neko imao dilemu: Još jedan dokaz zašto je Novak Đoković najveći ikada

20 h

0
Новак Ђоковић открио зашто нема тренера

Tenis

Novak Đoković otkrio zašto nema trenera

23 h

0
Шпанци тврде: Ђоковић повраћао на терену?

Tenis

Španci tvrde: Đoković povraćao na terenu?

1 d

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Tenis

Velika borba: Novak Đoković se nakon preokreta plasirao u treće kolo Indijan Velsa

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

35

Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

10

25

Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

10

13

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

10

12

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

10

05

Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner