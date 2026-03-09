Logo
Large banner

Poznato kada će biti sahranjene majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći

Autor:

ATV

09.03.2026

21:11

Komentari:

0
мајка и кћерка погинуле код шапца
Foto: Facebook

Majka Marina Mijailović (49) i kćerka Valentina Mijailović (25) koje su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći na Šabačkom putu, biće sahranjene sutra u 13 časova na groblju u Zvečkoj.

Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mjestu Korman Polje kod Šapca, na licu mjesta poginule su majka Marina M. (49) i kćerka Valentina M. (25).

Poginule majka i kćerka biće sahranjene sutra, 10. mart u Zvečkoj, a porodica i prijatelji oprostili su se od njih.

Umrlicu je objavio Marinin muž, a Valentinin otac, Rade koji se ranije oglasio povodom smrti supruge i kćerke.

Sudarile se sa "audijem"

Kako je Blic pisao, sumnja se da je uzrok nesreće preticanje.

шабац

Hronika

Potresna ispovijest Rade koji je u nesreći izgubio suprugu i kćerku

Stradale majka i kćerka bile su u automobilu “golf 6”, kojim je upravljala kćerka i koji se sudario sa "audijem" u kojem su bili muškarac i žena. „Golf“ je, prema riječima očevidaca, prešao u suprotnu traku i tada se sudario sa audijem.

Putnici iz "audija" prevezeni u šabačku bolnicu i nisu životno ugroženi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Šabac

sahrana

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саобраћајна незгода у Бањалуци

Hronika

Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj

2 h

0
Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

Hronika

Gori kuća u Bijeljini, vatrogasci se bore s vatrom

3 h

0
Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Hronika

Vatra na imanju se otela kontroli: Muškarac stradao u požaru

4 h

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Hronika

Prevario dostavljače hrane na bizaran način, pa završio iza rešetaka

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner