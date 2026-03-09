Poznato kada će biti sahranjene majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći

Majka Marina Mijailović (49) i kćerka Valentina Mijailović (25) koje su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći na Šabačkom putu, biće sahranjene sutra u 13 časova na groblju u Zvečkoj.

Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mjestu Korman Polje kod Šapca, na licu mjesta poginule su majka Marina M. (49) i kćerka Valentina M. (25).

Poginule majka i kćerka biće sahranjene sutra, 10. mart u Zvečkoj, a porodica i prijatelji oprostili su se od njih.

Umrlicu je objavio Marinin muž, a Valentinin otac, Rade koji se ranije oglasio povodom smrti supruge i kćerke.

Sudarile se sa "audijem"

Kako je Blic pisao, sumnja se da je uzrok nesreće preticanje.

Stradale majka i kćerka bile su u automobilu “golf 6”, kojim je upravljala kćerka i koji se sudario sa "audijem" u kojem su bili muškarac i žena. „Golf“ je, prema riječima očevidaca, prešao u suprotnu traku i tada se sudario sa audijem.

Putnici iz "audija" prevezeni u šabačku bolnicu i nisu životno ugroženi.