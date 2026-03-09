Logo
Large banner

Prevario dostavljače hrane na bizaran način, pa završio iza rešetaka

Autor:

ATV

09.03.2026

17:43

Komentari:

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака
Foto: pexels

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Srbije I.T. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično djelo falsifikovanje novca.

"Osumnjičeni I.T. se tereti da je dana 6. i 7. marta 2026. godine, nakon poručivanja hrane putem aplikacije za dostavu, dostavljačima kompanije 'G.' u dva navrata predao falsifikovane novčanice u apoenu od po 50 evra, iako je znao da se radi o falsifikovanom novcu", saopšteno je iz ODT-a.

Чистач

Zanimljivosti

Osvojio bogatstvo na lutriji, radi kao đubretar: Evo šta je uradio sa tolikim parama

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, kao i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, s obzirom na to da je ranije više puta osuđivan, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

prevara

Dostava hrane

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Hronika

Dječak (5) sam izašao iz vrtića: Pronađen kod majke, otac bijesan nakon incidenta

1 h

0
Откривено колико Србија има горива

Srbija

Otkriveno koliko Srbija ima goriva

1 h

0
Кнежевић: Црна Гора у залихама има више дроге него нафтних деривата

Region

Knežević: Crna Gora u zalihama ima više droge nego naftnih derivata

1 h

0
Крај наплатних рампи у Србији

Srbija

Kraj naplatnih rampi u Srbiji

1 h

0

Više iz rubrike

Покушао да силује мушкарца, па изнио шокантну одбрану: Нисам знао да није жена

Hronika

Pokušao da siluje muškarca, pa iznio šokantnu odbranu: Nisam znao da nije žena

1 h

0
мајка и кћерка погинуле код шапца

Hronika

Potresna ispovijest Rade koji je u nesreći izgubio suprugu i kćerku

2 h

0
Металном палицом претукли тинејџера (15)

Hronika

Metalnom palicom pretukli tinejdžera (15)

2 h

0
Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

Hronika

Poznato stanje dječaka (9) koji je u nesreći ostao bez majke i sestre

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner