Knežević: Crna Gora u zalihama ima više droge nego naftnih derivata

Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević reagovao je na izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o rezervama naftnih derivata i poručio da u zalihama ima više droge nego goriva.

Spajić je ranije danas izjavio da Crna Gora ima rezerve naftnih derivata za oko dva mjeseca. "Više imamo droge u zalihama nego goriva. Nadam se da bar trotineta neće faliti kad prođu ova dva mjeseca", napisao je Knežević na platformi Iks. pic.twitter.com/LQjD9Wwm14 — Milan Knežević (@MilanKnezevic80) March 9, 2026

