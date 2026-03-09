Logo
Knežević: Crna Gora u zalihama ima više droge nego naftnih derivata

Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević reagovao je na izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o rezervama naftnih derivata i poručio da u zalihama ima više droge nego goriva.

Spajić je ranije danas izjavio da Crna Gora ima rezerve naftnih derivata za oko dva mjeseca.

"Više imamo droge u zalihama nego goriva. Nadam se da bar trotineta neće faliti kad prođu ova dva mjeseca", napisao je Knežević na platformi Iks.

