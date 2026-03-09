Od ponoći skuplji benzin u Crnoj Gori

U Crnoj Gori od ponoći litar obje vrste benzina biće skuplje za sedam centi, a eurodizela 16, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Litar eurosupera 98 koštaće od 1,50 evra, što je sedam centi više, dok će sedam centi po litru poskupiti i eurosuper 95 i koštaće 1,47 evra.

Najviše, za cak 16 centi poskupeće litar dizela, koji će koštati 1,50 evra.

Lož ulje će biti skuplje 15 centa i prodavaće se po cijeni od 1,42 evra.

Sa današnjeg sastanka Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima poručeno je da u Crnoj Gori nema nestašice naftnih derivata i da trenutno ne postoji rizik od poremećaja u snabdijevanju tržišta.

Sastanak je održan uz učešće stalnih članova Savjeta i predstavnika većine naftnih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, uključujući i predstavnike Udruženja naftnih kompanija.

Poručeno je da interes građana i stabilno snabdijjevanje tržišta ostaju apsolutni prioritet, uz nastojanje da se kroz dijalog sa privredom pronađu održiva rješenja.

Istaknuto je da u ovom trenutku snabdijevanje funkcioniše stabilno, dok globalna kretanja na tržištu energenata i volatilnost berzanskih cijena predstavljaju širi izazov sa kojim se suočava veliki broj država.

Razmotreni su i izazovi sa kojima se suočava dio energetskih subjekata, posebno manjih kompanija koje naftne derivate nabavljaju uvozom drumskim putem, bez sopstvenih skladišnih kapaciteta, po berzanskim cijenama na dan isporuke.

U uslovima rasta berzanskih cijena, koje su u ovom trenutku više od trenutno regulisanih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, ove kompanije suočavaju se sa otežanim uslovima poslovanja.