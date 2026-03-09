Logo
Od ponoći skuplji benzin u Crnoj Gori

Tanjug

09.03.2026

15:34

0
Од поноћи скупљи бензин у Црној Гори
Foto: Pixabay

U Crnoj Gori od ponoći litar obje vrste benzina biće skuplje za sedam centi, a eurodizela 16, saopšteno je danas iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Litar eurosupera 98 koštaće od 1,50 evra, što je sedam centi više, dok će sedam centi po litru poskupiti i eurosuper 95 i koštaće 1,47 evra.

Гориво

Ekonomija

Na nekim pumpama u BiH gorivo jeftinije 40 feninga nego na drugim

Najviše, za cak 16 centi poskupeće litar dizela, koji će koštati 1,50 evra.

Lož ulje će biti skuplje 15 centa i prodavaće se po cijeni od 1,42 evra.

Sa današnjeg sastanka Savjeta za obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima poručeno je da u Crnoj Gori nema nestašice naftnih derivata i da trenutno ne postoji rizik od poremećaja u snabdijevanju tržišta.

Sastanak je održan uz učešće stalnih članova Savjeta i predstavnika većine naftnih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, uključujući i predstavnike Udruženja naftnih kompanija.

Александар Вуковић

Fudbal

Banjalučanin pobjedom započeo novu avanturu u Poljskoj: Vuković na debiju za Viđev srušio Leh

Poručeno je da interes građana i stabilno snabdijjevanje tržišta ostaju apsolutni prioritet, uz nastojanje da se kroz dijalog sa privredom pronađu održiva rješenja.

Istaknuto je da u ovom trenutku snabdijevanje funkcioniše stabilno, dok globalna kretanja na tržištu energenata i volatilnost berzanskih cijena predstavljaju širi izazov sa kojim se suočava veliki broj država.

Razmotreni su i izazovi sa kojima se suočava dio energetskih subjekata, posebno manjih kompanija koje naftne derivate nabavljaju uvozom drumskim putem, bez sopstvenih skladišnih kapaciteta, po berzanskim cijenama na dan isporuke.

Кафа

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu nakon prve jutarnje kafe?

U uslovima rasta berzanskih cijena, koje su u ovom trenutku više od trenutno regulisanih maloprodajnih cijena u Crnoj Gori, ove kompanije suočavaju se sa otežanim uslovima poslovanja.

benzin

Crna Gora

gorivo

