Logo
Large banner

Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

Autor:

ATV

09.03.2026

15:03

Komentari:

0
Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?
Foto: Ricardo Utsumi/Pexels

Orhideje pročišćavaju vazduh, te bi iz tog razloga, primarno, trebalo da ih imate u domu. Takođe, njihova prisutnost može značajno da smanji stres. I to nije sve.

Orhideje su cijenjene sobne biljke, prepoznate kao simbol elegancije. Pojedine vrste mogu da žive i do sto godina, a za oprašivanje koriste složene mehanizme.

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

Osim estetske vrijednosti, one pročišćavaju vazduh, a njihova prisutnost može da utiče na vaše raspoloženje, pa samim tim i da smanje stres koji doživljavate. Takođe, orhideje su pogodne za osobe sklone alergijama.

Ključ razumijevanja orhideja leži u poznavanju njihovog staništa. Njihovo korijenje je prilagođeno upijanju vlage i hranjivih stvari iz vazduha, te im je za rast potrebno mjesto koje je prozračno.

Takođe, najbolja metoda za njegu orhideja je potapanje posude u odstajalu vodu na deset minuta, nakon čega se višak vode mora potpuno ocijediti.

Вријеме - облаци

Svijet

Otrovni oblak prijeti i nama?! Čestice iz Irana mogu doći i do nas

Najčešće greške

Najčešća greška u samom uzgoju orhideja je tretiranje poput klasičnih sobnih biljaka. Pretjerano zalivanje je opasno jer orhideje ne podnose da se dugo "kupaju" u stajaćoj vodi.

Uz to, bitno je da pazite i na svjetlost, a boja listova, ujedno, može biti važan pokazatelj. Tamnozeleni listovi znače premalo svjetla, dok žućkasti ukazuju na previše direktnog sunca, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

orhideja

Cvijeće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нед Пуховац

Republika Srpska

Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

3 h

1
Напад Израела на Иран

Svijet

Izrael uništio iranska skladišta goriva

4 h

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

BiH

Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

4 h

0
Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

BiH

Članovi Predsjedništva sa papom Lavom: Pozvali ga da posjeti BiH

5 h

0

Više iz rubrike

Кухињска даска

Savjeti

Uz pomoć ovih trikova kuhinjska daska će trajati godinama

2 d

0
Беба

Savjeti

Ovo je genijalan trik kako da uspavate bebu za 15 minuta

2 d

0
Трик да кромпир дуже остане свјеж

Savjeti

Trik da krompir duže ostane svjež

3 d

0
Поклон

Savjeti

Šta treba izbjegavati: Ovo cvijeće se nosi na groblje, a ne poklanja za 8. mart

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

18

19

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner