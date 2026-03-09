Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

Orhideje pročišćavaju vazduh, te bi iz tog razloga, primarno, trebalo da ih imate u domu. Takođe, njihova prisutnost može značajno da smanji stres. I to nije sve.

Orhideje su cijenjene sobne biljke, prepoznate kao simbol elegancije. Pojedine vrste mogu da žive i do sto godina, a za oprašivanje koriste složene mehanizme.

Osim estetske vrijednosti, one pročišćavaju vazduh, a njihova prisutnost može da utiče na vaše raspoloženje, pa samim tim i da smanje stres koji doživljavate. Takođe, orhideje su pogodne za osobe sklone alergijama.

Ključ razumijevanja orhideja leži u poznavanju njihovog staništa. Njihovo korijenje je prilagođeno upijanju vlage i hranjivih stvari iz vazduha, te im je za rast potrebno mjesto koje je prozračno.

Takođe, najbolja metoda za njegu orhideja je potapanje posude u odstajalu vodu na deset minuta, nakon čega se višak vode mora potpuno ocijediti.

Najčešće greške

Najčešća greška u samom uzgoju orhideja je tretiranje poput klasičnih sobnih biljaka. Pretjerano zalivanje je opasno jer orhideje ne podnose da se dugo "kupaju" u stajaćoj vodi.

Uz to, bitno je da pazite i na svjetlost, a boja listova, ujedno, može biti važan pokazatelj. Tamnozeleni listovi znače premalo svjetla, dok žućkasti ukazuju na previše direktnog sunca, prenosi B92.