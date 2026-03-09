Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

Izvor:
RTRS
09.03.2026
14:59
Komentari:0
Vlada Republike Srpske čini sve što je u njenoj moći da olakša za građane situaciju oko rasta cijena goriva, rekao je za RTRS ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.
- Znamo da mi nismo krivi za ovu situaciju u kojoj se nalazimo, ali s obzirom da smo u njoj, moramo naći mjere kako bi smo na što lakši način prevazišli ovaj period, gdje svi računaju da se to riješi za dvije do tri sedmice - rekao je Puhovac.
Kaže da je najvažnije da se obezbijede dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku, s obzirom da je Srbija zabranila izvoz naftnih derivata.
Društvo
Oglasilo se i Ministarstvo: Rast cijena nafte do 60 feninga, tržište nije ugroženo
- Mi to činimo i sutra imamo sastanak u 9 časova sa Optima grupom, kao jednim od najvećih uvoznika i distributera nafte naftnih derivata. Zatim u 11 časova imaćemo sastanak sa drugim distributerima nafte i sa njima ćemo razgovarati kako je najvažnije da obezbijedimo količine - istakao je Puhovac.
Naglasio je da oko cijene neće moći puno da se učini.
- To je berzanska roba koja ide gore ili dole. Mislimo da kada pređe 100 dolara po barelu, da će to biti cijena koja će biti preko 3 KM. Nadam se samo da ćemo uspjeti sutra da postignemo neki dogovor, da imamo dovoljne količine i da ne budemo u oskudici u momentu kada cijene budu još više gore - naveo je Puhovac.
Svijet
10 min0
Scena
25 min0
BiH
40 min0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
3 h26
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
21 h7
Najnovije
Najčitanije
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Trenutno na programu