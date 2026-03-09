Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

Vlada Republike Srpske čini sve što je u njenoj moći da olakša za građane situaciju oko rasta cijena goriva, rekao je za RTRS ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

- Znamo da mi nismo krivi za ovu situaciju u kojoj se nalazimo, ali s obzirom da smo u njoj, moramo naći mjere kako bi smo na što lakši način prevazišli ovaj period, gdje svi računaju da se to riješi za dvije do tri sedmice - rekao je Puhovac.

Kaže da je najvažnije da se obezbijede dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku, s obzirom da je Srbija zabranila izvoz naftnih derivata.

Društvo Oglasilo se i Ministarstvo: Rast cijena nafte do 60 feninga, tržište nije ugroženo

- Mi to činimo i sutra imamo sastanak u 9 časova sa Optima grupom, kao jednim od najvećih uvoznika i distributera nafte naftnih derivata. Zatim u 11 časova imaćemo sastanak sa drugim distributerima nafte i sa njima ćemo razgovarati kako je najvažnije da obezbijedimo količine - istakao je Puhovac.

Naglasio je da oko cijene neće moći puno da se učini.

- To je berzanska roba koja ide gore ili dole. Mislimo da kada pređe 100 dolara po barelu, da će to biti cijena koja će biti preko 3 KM. Nadam se samo da ćemo uspjeti sutra da postignemo neki dogovor, da imamo dovoljne količine i da ne budemo u oskudici u momentu kada cijene budu još više gore - naveo je Puhovac.