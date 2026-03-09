Potvrđena oslobađajuća presuda Milanu Miličeviću!

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je oslobađajuću presudu gradonačelniku Teslića i bivšem predsjedniku SDS-a Milanu Miličeviću za trgovinu uticajem, potvrđeno je za ATV u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Zajedno s Miličevićem optužbe je oslobođen i Nikola Stokić, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Teslića.

Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud odbio žalbu tužilaštva i potvrdio prvostepenu presudu koju je 20. februara 2025. godine izrekao Okružni sud u Banjaluci.

Miličevića i Stokića optužnica je teretila za trgovinu uticajem, odnosno zloupotrebu službenog položaja u postupku dobijanja upotrebne dozvole za zgradu investitora Alena Seferovića u Tesliću.

Na teret im se stavljalo da su djela počinili kao službene osobe od 2018. do 2024. godine u okviru postupaka privođenja zemljišta trajnoj namjeni i izdavanju upotrebne dozvole za izgrađeni stambeno poslovni objekat vlasnika i investitora Alena Seferovića.

U optužnici se navodilo da je Stokić na jednom sastanku rekao Seferoviću da ne zna kako će uknjižiti objekat i da je potrebno da se obrati Miličeviću. Kada je otišao kod njega, Miličević je za sebe zahtijevao korist od jednog poslovnog prostora od 80 kvadrata u toj zgradi, kako bi posredovao da se postupak završi. Seferović mu je rekao da može pristati na stan od 40 kvadrata.

Prema optužnici, Miličević mu je prstima pokazao kao da broji novac, da bi mu potom na papiriću napisao 100.000, te rekao da je poslovni prostor od 80 kvadrata pod broj jedan. Stan je pod broj dva, a novac pod broj tri, te da će mu javiti koji broj dolazi u obzir nakon što se konsultuje sa suprugom. Nakon toga isto veče je na njegov mobilni telefon poslao poruku sadržaja ”3”, ali Seferović na te uslove nije pristao. U tom pogledu tokom suđenja nije ponuđen nijedan dokaz, sem izjave Seferevoića.

Stokić su na teret stavlja da za šest godina nije završio postupak privođenja zemljišta trajnoj namjeni i nije završio postupak uklanjanja privremenog nelegalnog objekta u vlasništvu M. A. koji je Odjeljenje za prostorno uređenje Opštine Teslić bilo dužno ukloniti radi omogućavanja ”Elektro-Doboj” a.d. Doboj postavljanje trafo stanice na mjestu koje je predviđeno Regulacionim planom. Ta trafo-stanica je bila neophodna za priključivanje Seferovićevog objekta na električnu mrežu, što je bilo uslov za izdavanje upotrebne dozvole za zgradu.

Seferović je sve prijavio SIPI, te je u saradnji s Republičkim tužilaštvom organizovao sastanak na kojem je Miličeviću u označenim novčanicama trebao predati 40.000 KM. Međutim, Miličević je odbio da uzme novac... Sastanak je tajno snimljen, ali je video koji je prezentovan u sudnici bio veoma lošeg kvaliteta i na njemu se nije vidjelo ničije lice.

Tužilaštvo je na suđenju tvrdilo da je Miličević navodno znao da je pod istragom i da je zbog toga bio oprezan. To su dokazivali prisluškivanim razgovorima njegovog telefona. U jednom od razgovora Miličević je Stokiću rekao da je dobio informaciju da mu Sefereović ”pravi smicalicu” i da pokušava nešto.