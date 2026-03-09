Vatra na imanju se otela kontroli: Muškarac stradao u požaru

Autor:ATV
09.03.2026
18:00
Sedamdesettrogodišnji muškarac iz sela Kosatica, kod Prijepolja, nastradao je danas popodne nakon što je na svom imanju pokušavao da ugasi požar koji je zahvatio nisko rastinje.
- Nesreća se dogodila dok je stariji muškarac čistio i raspremao svoje imanje, kada se vatra na otvorenom prostoru otela kontroli. U pokušaju da ugasi požar, najvjerovatnije je došlo do gušenja usljed gustog dima - potvrđeno je za agenciju RINA.
Kako se nezvanično saznaje, požar je zahvatio nisko rastinje na njegovom imanju, a okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biće utvrđene nakon uviđaja nadležnih službi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
