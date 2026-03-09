Logo
Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

Foto: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Pjevačica Zorica Brunclik ima karijeru na kojoj bi joj mnogi pozavid‌jeli, a njen put nije bio nimalo lak. Zorica nije bila privilegovana ni u kom smislu, a pomoć jednog čovjeka, kaže, zauvijek će pamtiti.

Kako je jednom prilikom ispričala, prošlost je asocira na neimaštinu.

"Rodila sam se sa željom da pjevam, nije bilo trenutka u kom sam odlučila da će to biti moje opredijeljenje, jednostavno, muzika je živjela u meni. Po maminoj priči, tek što sam prohodala stajala sam na šamlici i pjevala. S obzirom na to da potičem iz vrlo siromašne porodice, nismo imali radio, ali su imale komšije, pod čijim prozorom sam često slušala muziku, čak i zimi naš je prozor bio otvoren da bih čula melodije", otkrila je jednom prilikom Zorica Brunclik i priznala da je Bora Spužić Kvaka taj koji joj je olakšao put do zvijezda.

Мирјана Пајковић

Region

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

"Išla sam sa njegovom ćerkom u školu i bio je jedini koji mi je pomogao u trenutku kada nisam imala ništa i ja mu to nisam zaboravila, a on, negdje gore na nebu, to zna. Brinuo se najviše o mom stomaku, da ne budem gladna i odveo me je u robnu kuću da kupim odjeću, da mi ne bude hladno. Čuo me je da pjevam, ali mislim da u tom trenutku nije vjerovao da mogu da izrastem u zvijezdu kakva sam danas", pričala je pjevačica.

"Kao devojčica, nastupala sama na raznim muzičkim takmičenjima i audicijama, ali nikada nisam pobedila. Tada su poznati bili u žiriju i samo sam htjela da me čuju. Mnogi koji su tada pobijedili nisu nikada uspjeli da imaju karijeru poput moje, što ovi mladi treba da zapamte", rekla je Zorica Brunclik jednom prilikom za Alo.

