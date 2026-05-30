Logo
Large banner

Haos u Francuskoj: Ranio dvije osobe, pa ga ubila policija

Autor:

ATV
30.05.2026 18:58

Komentari:

0
Хаос у Француској: Ранио двије особе, па га убила полиција
Foto: Printskrin/Jutjub

Muškarac naoružan noževima ranio je dvije osobe u predgrađu Pariza, a zatim napao policajce koji su ga likvidirali, javila je televizijska kuća BFMTV.

Policajci su u sjeveroistočnoj opštini Bobinji pozvani da intervenišu jer su tokom stambenog spora dvije osobe povrijeđene noževima.

Tom prilikom muškarac ih je napao, a jedan od trojice policajaca je pucao napadaču u stomak koji je preminuo usljed povreda uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći.

Glavni inspektorat Nacionalne policije pokrenuo je istragu o incidentu i ispitaće zakonitost postupaka policajca, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Pucnjava

Napadač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Svijet

SAD ubrzavaju povlačenje trupa iz baza u Evropi: Sve veći raskol između Vašingtona i Brisela

2 h

0
Мелина Џиновић

Scena

"Kod mene u kući je muškarac glavni" Melina se udala za starijeg milionera, a ovako je govorila o braku

2 h

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Svijet

Ukrajinski dron pogodio Zaporošku nuklearku

2 h

0
Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Svijet

Hezbolah gađao izraelsku bazu "Meron"

3 h

0

Više iz rubrike

САД убрзавају повлачење трупа из база у Европи: Све већи раскол између Вашингтона и Брисела

Svijet

SAD ubrzavaju povlačenje trupa iz baza u Evropi: Sve veći raskol između Vašingtona i Brisela

2 h

0
Украјински дрон погодио Запорошку нуклеарку

Svijet

Ukrajinski dron pogodio Zaporošku nuklearku

2 h

0
Хезболах гађао израелску базу "Мерон"

Svijet

Hezbolah gađao izraelsku bazu "Meron"

3 h

0
NBC: Иран срушио амерички авион Ф-15 користећи кинеску ракету лансирану с рамена?

Svijet

NBC: Iran srušio američki avion F-15 koristeći kinesku raketu lansiranu s ramena?

3 h

0

  • Najnovije

21

13

Da li volite krompir salatu? Dodajte jedan sastojak i biće još bolja

21

12

Sinu poginulog borca uručeni ključevi stana

20

48

Preminuo Edgar Morin

20

24

Indijanski horoskop: Znate li koji ste znak i šta on govori o vama

20

17

U žbunu sakrili automatsku pušku, municiju i flašu sa benzinom: Uhapšena dvojica muškaraca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner