Haos u Francuskoj: Ranio dvije osobe, pa ga ubila policija

Muškarac naoružan noževima ranio je dvije osobe u predgrađu Pariza, a zatim napao policajce koji su ga likvidirali, javila je televizijska kuća BFMTV.
Policajci su u sjeveroistočnoj opštini Bobinji pozvani da intervenišu jer su tokom stambenog spora dvije osobe povrijeđene noževima.
Tom prilikom muškarac ih je napao, a jedan od trojice policajaca je pucao napadaču u stomak koji je preminuo usljed povreda uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći.
Glavni inspektorat Nacionalne policije pokrenuo je istragu o incidentu i ispitaće zakonitost postupaka policajca, prenosi Srna.
