Obilježene 23 godine od smrti generala Momira Talića

U najtežim vremenima za Srbe general Momir Talić imao je želju,viziju i hrabrost da predvodi vojsku Republike Srpske u odbrani srpskog naroda. Nakon 23 godine od smrti generala sjećanje na njega ne blijedi. Ono je sve jače.

„Poveo je hrabru herojsku vojsku Republike Srpske u proboj uz vizionarsku naredbu da se probije koridor makar bio kao kozija staza neću da deca umiru. Danas imamo ono za šta je plaćena velika cena to su životi naših boraca i naših naroda i zbog toga moramo našoj deci iz generacije u generaciju prenositi zavet koji nam je ostavila naša vojska i naš narod cena koja je plaćena za našu državu", rekao je Momir Talić, sin generala Talića.

Za Republiku Srpsku dalo se najsvetije – najbolji sinovi i kćeri dali su svoje živote, i mi moramo da nastavimo zajednički da ostvarujemo vitalne nacionalne interese Srba i Srpske istakao je Dragomir Keserović podsjećajući na riječi Talića koji je bio za jedinstvo svih Srba. Kada su neki odlazili Talić je hrabro došao i dao sebe srpskom narodu.

"I ako je bio general i lagano mogao pratiti iz Beograda sukobe na ovim prostorima, odbio je da se vrati u Jugoslaviju, ostao je sa svojim narodom jer jednostavno Potkozarje, Kozara i djeca ne mogu da stradaju", rekao je Dragomir Keserović, general-major Vojske Republike Srpske.

Talić je narodna ikona i to niko ne može da promjeni istakao je Milorad Dodik. Predlaže da Trg kod centralnog spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske treba da nosi ime srpskog heroja generala Momira Talića.

"Reći ću samo da sam generala Talića znao lično. U svim danima rata obilazio često njegovu komandu i sarađivali smo na mnogim pitanjima koja su bila važna za našu vojsku. General Kelečević i on su činili nesalomljiv tandem koji je učinio Krajinu nedirnutom, učinio Krajinu slobodnom i da Krajina nije odnosno da bar ovaj Kozarski dio nije preživio egzodus kakav je doživio u nekim drugim vremenima", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Probijanjem koridora spojeni su zapadni i istočni dijelovi Republike Srpske, spašene su hiljade života i očuvano je jedinstvo srpskog naroda, istakao je Goran Selak.

"To je bio glas naroda, glas savjesti i odluka čovjeka koji je znao da se tada nije branila samo teritorija već pravo na život", Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Sjećajući se generala Talića danas se sjećamo i svih srpskih boraca, generacija koje su podnijele najveću žrtvu za slobodu srpskog naroda, čulo se na obilježavanju. Zato je poručuju okupljeni obaveza svakog Srbina da bude dostojan žrtve srpskih boraca i u danima kada se ne traži odlazak u rov ostaje obaveza da se čuva Republika Srpska, poštujući njene institucije, jedinstvo i slobodu.