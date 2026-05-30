Minić: Centar za radioterapiju u Banjaluci postaje jedan od najopremljenijih u regionu

30.05.2026 10:56

Минић: Центар за радиотерапију у Бањалуци постаје један од најопремљенијих у региону
Puštanjem u rad trećeg linearnog akceleratora "TruBim" i najsavremenijeg "Bravos" sistema, Centar za radioterapiju u Banjaluci postaje jedan od najopremljenijih u regionu.

"Investicijom vrijednom oko 10 miliona KM završili smo modernizaciju kompletne medicinske tehnologije, što znači preciznije terapije, kraće tretmane i veće šanse za uspješno liječenje, bez lista čekanja. Republika Srpska nastavlja da ulaže u zdravstveni sistem, savremenu medicinu i dostupno liječenje za sve naše građane", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

