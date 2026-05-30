Austrija raspisala potjernicu za Zvicerom: Nude 20.000 evra za informacije

Austrijska kriminalističko-obavještajna služba ponudila je nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi dovele do lociranja i hapšenja Radoja Zvicera, označenog kao vođa „kavačkog klana“. Informaciju je objavio Evropol.

Navodi se da će, u slučaju više informacija od različitih doušnika, nagrada biti podijeljena prema značaju i korisnosti dostavljenih podataka. Takođe je precizirano da u nagradu ne mogu biti uključene osobe koje su zakonski obavezne da sarađuju s organima, kao ni oni koji su osumnjičeni za saučesništvo u vezi s predmetom.

Zvicer se potražuje zbog šverca 83 kilograma kokaina, a u Crnoj Gori se protiv njega vodi više postupaka koji uključuju teška krivična d‌jela, među kojima su ubistva i trgovina drogom.

Prema podacima Evropola, riječ je o osobi atletske građe, plavih očiju i smeđe kose, koja na tijelu ima ožiljke od prostrelnih rana, uglavnom na lijevoj strani gornjeg dijela tijela.

Takođe se navodi da koristi više lažnih identiteta, uključujući imena Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo i Ferenc Karoli.