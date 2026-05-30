Ljekari otkrili kakvo je zdravstveno stanje Trampa

Ljekar Donalda Trampa izjavio je da je predsjednik u "odličnom zdravstvenom stanju" i "potpuno sposoban" da obavlja dužnost vrhovnog komandanta, nakon ljekarskog pregleda obavljenog u utorak u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Valter Rid.

U izvještaju dr Šona Barbabele, objavljenom kasno u petak, navodi se da je Tramp podvrgnut CT snimanju i drugim pretragama srca, kao i pregledima za rano otkrivanje raka i drugim preventivnim analizama koje su obavila 22 specijalista.

Nakon trosatnog pregleda u utorak, 79-godišnji Tramp izjavio je da je sve u “SAVRŠENOM redu”.

Predsjednikova težina iznosi 108 kilograma, što je za 6 kilograma (14 funti) više u odnosu na pregled iz aprila 2025. godine. Njegovi ljekari dali su mu smjernice o ishrani, fizičkoj aktivnosti i mršavljenju, ali su zaključili da su njegove “kognitivne i fizičke sposobnosti odlične”.

S obzirom na visinu od 1,9 metara, Trampov indeks tjelesne mase iznosi 29,7. U medicini se indeks od 30 smatra granicom gojaznosti.

U izvještaju su zabilježene i modrice na Trampovim rukama, što je objašnjeno kao “manja iritacija mekog tkiva usljed čestog rukovanja”, te je dodano da je to “česta i bezopasna posljedica uzimanja aspirina”. Među preporukama je i prelazak na nižu dozu ovog lijeka.

Prošle godine Bijela kuća je saopštila da je Trampu dijagnosticirana hronična venska insuficijencija, prilično često stanje kod osoba starije životne dobi, koje uzrokuje zadržavanje krvi u nogama.

U najnovijem izvještaju zabilježeno je “blago oticanje potkoljenica”, ali uz napomenu da je primjetno “poboljšanje u odnosu na prošlu godinu”.

Njegov ljekar nije uočio nikakve nepravilnosti, istakavši da Tramp ima odlično zdravlje srca i pluća, uredan neurološki nalaz te dobro opšte zdravstveno stanje.

"Njegov zahtjevan dnevni raspored, koji obuhvata brojne sastanke na visokom nivou, javne nastupe i redovnu fizičku aktivnost, i dalje pozitivno utiče na njegovo cjelokupno zdravlje", napisao je Barbabela.

Trampu je ponovo urađen montrealski kognitivni test (MoCA), koji se koristi za rano otkrivanje demencije i kognitivnih smetnji. Ljekari su saopštili da je ostvario maksimalnih 30 bodova, baš kao i na pregledima prošle i 2018. godine.

Uz pomoć lijekova, njegov nivo holesterola značajno se poboljšao. Trampov ukupni holesterol pao je na 3,7 mmol/L, u poređenju sa 5,8 mmol/L iz 2018. godine (prošlog aprila iznosio je 3,6 mmol/L). On uzima rosuvastatin za snižavanje “lošeg” (LDL) i povećanje “dobrog” (HDL) holesterola, kao i ezetimib, koji mu također pomaže u snižavanju LDL-a.

Ovaj sistematski pregled, koji je Tramp opisao kao šestomjesečnu kontrolu, njegov je četvrti javno objavljeni ljekarski nalaz otkako je preuzeo drugi mandat. Objavljen je u trenutku kada predsjednik nastoji pokazati snagu uoči izbora na sredini mandata (tzv. midterms).

I prethodne administracije su objavljivale odabrane rezultate ljekarskih pregleda, pružajući javnosti uvid u zdravlje vrhovnog komandanta.

Međutim, ne postoji zakon koji obavezuje predsjednike da objave svoj potpuni zdravstveni karton, a nivo transparentnosti razlikovao se od administracije do administracije. Trampovi raniji izvještaji bili su na meti kritika zbog manjka detalja, ali i statističkih podataka na koje su pojedini medicinski stručnjaci gledali s dozom sumnje.

Tramp sljedećeg mjeseca puni 80 godina i najstarija je osoba ikada izabrana za američkog predsjednika. Njegov prethodnik, demokrata Joe Biden, imao je 82 godine kada je napustio funkciju, a iz predsjedničke utrke 2024. godine povukao se zbog velike zabrinutosti javnosti da je prestar za taj posao.

Tramp već duže vrijeme pokušava otkloniti sumnje javnosti u vezi sa svojim godinama i izdržljivošću. Često koristi šminku kako bi prikrio modrice na rukama, a na brojnim fotografijama primjetno je da su mu stopala, gležnjevi i listovi otečeni.

Nedavno je govorio o tome kako se odlično osjeća, pa se čak i našalio na račun svoje ljubavi prema brzoj hrani i manjka tjelovježbe, izuzev čestog igranja golfa. Na nedavnim javnim nastupima, Tramp je izjavio da se osjeća potpuno isto kao i prije 50 godina, prenosi Kliks.