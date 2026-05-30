Pandurević i Petrović na udaru opozicionih medija

Ljubiša Petrović je najglasniji zagovornik kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Uz njega, podršku mu daje i Aleksandra Pandurević. Ipak, njih dvoje su se iznenada našli na udaru medija koji podržavaju opoziciju.

Centralna izborna komisija nije ovjerila kandidaturu SDS-a na predstojećim izborima zbog neplaćenih kazne izrečenih od strane CIK-a. Potrebno je da se izmire sva dugovanja i učešće na izborima biće ovjereno.

Međutim, opozicioni mediji su iskoristili ovu priliku da targetiraju Petrovića i Pandurevićku sa tvrdnjom da su "ugrozili SDS da ne izađe na izbore".

BiH CIK nije ovjerila prijavu SDS za izbore

Pišu da se najveći iznos neplaćenih kazni odnosi na Ljubišu Petrovića i Aleksandru Pandurević, članove Predsjedništva SDS-a koji nisu ispoštovali odluku CIK-a da iz vlastitih sredstava uplate te iznose. Samim tim, to znači da nisu jedini koji imaju neplaćene kazne, ali su njih dvoje istaknuti.

Petroviću je izrečeno više kazni u ukupnom iznosu od 11.000 KM zbog kršenja odredbi izbornog zakona BiH, dok je Aleksandri Pandurević izrečena kazna od 12.000 KM zbog objave lažne vijesti, navedeno je u tekstu.

Dvije struje SDS

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović mjesecima je u nemilosti medija bliskih opozicionim strankama. Naime, bijeljinski odbor SDS-a se spominje kao problematičan, a u pojedinim emisijama upravo na opozicionim medijima, Branku Blanuši su postavljena pitanja u pogledu funkcionisanja organizacije koju predvodi Petrović.

Riječ je zapravo o dosta dubljim podjelama, a koje se tiče kandidature na opštim izborima. Petrović, Pandurević, Miličević i drugi SDS-ovici čine tvrdu struju stranke koja ne želi da Branko Blanuša odustane od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

Dok je bio na čelu SDS-a, Milan Miličević je upravo u emisiji ATV-a saopštio da će njegova stranka imati kandidate za dvije inokosne pozicije, bez obzira šta tadašnji PDP mislio.

Miličević je smijenjen, a poziciju je poslije Jovice Radulovića preuzeo Branko Blanuša koji nema tako odlučan stav. Njegova kandidatura je stvar organa stranke, više puta je istakao Blanuša. Drugio dio SDS-a smatra da Blanuša treba da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske Drašku Stanivukoviću, što lider PSS-a neskriveno priželjkuje.

BiH Da li će se promijeniti odnos međunarodne zajednice prema BiH?

Da bi se pomirile razlike, SDS je još jednom održao sjednicu na kojoj je morao da potvrdi ranije donesene odluke organa stranke. Ali, ni nakon te sjednice strasti se nisu smirile.

Novinari su upitali Blanušu da li je on kandidat ili nije, a nejasan odgovor u tom trenutku doveo je do toga da Ljubiša Petrović napusti konferenciju. Poslije napada na Petrovića i Pandurevićku, jasno je da mediji koji prate rad opozicionih disciplinuju funkcionere SDS-a.

Na jučeranjoj sjednici CIK-a doneseno je još nekoliko zanimljivih odluka koje možete da pročitate u nastavku.