UKC dobio najsavremeniju opremu za terapiju malignih oboljenja

Autor:

Magdalena Gligić
29.05.2026 19:30

Komentari:

1
УКЦ Републике Српске
Foto: ATV

Pušten je i u rad treći linearni akcelerator i uređaj za brahiterapiju. Ovo je nova i najsavremenija oprema namjenjena za terapiju malignih oboljenja u prostorijama UKC-a Republike Srpske.

Investicija je vrijedna 10 miliona maraka i unaprijedila je kapacitet Centra za radioterapiju.

"Ovaj skup danas i događaj koji obilježavamo a to je puštanje u rad još jednog najsavremenijeg uređaja linearnog aksceleratora tipa tru bean proizvođača varijan iz SAD-a zajedno sa poslednjom generacijom brahiterapijskog uređaja tipa Bravos istog proizvođača potvrđuje da su pomenuta gospoda na čelu sa tada predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom imala viziju razvoja najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj to je UKC Republike Srpske danas“,rekao je Marijan Bilić, direktor „Affidea/IMC“ Banja Luka.

"Maligne bolesti su jedan od najvećih izazova savremene medicine upravo zato je svaki korak ka modernijem i efikasnijem liječenju pacijenata koji boluju od malignih bolesti od neprocjenjivog značaja", rekao je Nikola Šobot, direktor UKC Republike Srpske.

Nabavka akceleratora nije samo ulaganje u savremenu medicinsku opremu već u sam život poruka je koja je danas čula sa UKC-a. Savremene metode uveliko će pomoći i liječenju najmalađih pacijenata od malignih oboljenja ističu iz udruženja "Iskra."

"Unaprijeđenjem tehnologije i poboljšanjem uslova protokola liječenja dobijamo mnogo i pravimo korak bliže ka izliječenju. Centar za radioterapiju je odličan primjer kako stručnost i ljudskost može značajno da olakša liječenje", rekla je Jelena Prodan, Udruženje „Iskra“.

Sve ovo pokazuje opredjeljenost Vlade Republike Srpske da omogući sve potrebno, najkvalitetnije i najefikasnije za liječenje oboljelih od malignih bolesti.

„U to ime i za to ime mi ćemo u okviru sledećih aktivnosti raditi na proširenu indikacija i broja lica koja mogu da primaju postojeću biološku terapiju u okviru Republike Srpske koja će zajedno sa kapacitetima koje imamo ovdje kad govorimo o radio terapiji omogućiti kvalitetnije i još brže i bolje liječenje naših pacijenata", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

„Jednostavno u fokus stavljamo čovjeka. Reći da je ovo investicija od 10 miliona je ogromna u današnje vrijeme ali je mnogo bitnije reći da smo sada jedan od najmodernijih centara ne na Balkanu nego u okruženju“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Bez ikakve sumnje, ovaj projekat ne bi bio ostvaren bez inicijative i podrške svih institucija Republike Srpske, a Srpska nastavlja da pruža najbolje svojim građanima.

