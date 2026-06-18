Kamiondžija iz BiH nanizao 44 prekršaja: Vozio bez pauze 75 sati

Austrijska policija je jutros, 18. juna, u mjestu Kematen am Inbah zaustavila kamiondžiju iz Bosne i Hercegovine i tokom kontrole kamiona otkrili su čak 44 teška prekršaja!

On je odmah isključen iz saobraćaja i kažnjen. Kako prenose mediji, u Kematen am Inbach (okrug Grieskirchen) policija je jutros tokom rutinske kontrole zaustavila državljanina BiH, koji ima prijavljeno boravište u Francuskoj.

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U policijskom saopšenju stoji da je riječ o 42-godišnjem kamiondžiji koji je manipulisao svojom vozačkom karticom, te je navodno na putu bio čak 75 sati.

“Ovaj 42-godišnji državljanin BiH iz Francuske sumnjiči se da je upravljao svojim kamionom bez umetnute vozačke kartice, a zatim naknadno upisivao odmor na sopstvenu vozačku karticu. Prilikom kontrole vozača i vozila 18. juna 2026. oko 09:00 časova na kontrolnom punktu u Kematen am Innbach vozač nije mogao da pokaže ni važeću vozačku dozvolu.”, stoji u saopštenju.

Na putu bio 75 sati

Dalje se navodi da je utvrđeno ukupno čak 44 teška prekršaja. U trenutku zaustavljanja, 42-godišnjak je sa malim prekidima bio na putu već oko 75 sati.

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“Dalja vožnja mu je zabranjena, isključen je iz saobraćaja i naplaćena mu je bezbjednosna kaucija u visokom četvorocifrenom iznosu.”

(Nezavisne)