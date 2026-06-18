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Izglasano povjerenje Vladi Roberta Fica

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 20:21

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Slovački parlament izglasao je danas povjerenje Vladi Roberta Fica do čega je došlo nakon kršenja zakonskih ograničenja državnog duga i zaoštravanja debate o fiskalnoj politici.

Vlada trostranačke koalicije premijera Fica dobila je podršku 78 poslanika u parlamentu od 150 poslanika.

Slovačka ima ustavni zakon o budžetskoj odgovornosti koji nalaže određene mjere u slučaju prekomjernog rasta duga, od zamrzavanja ministarskih plata i potrošnje do glasanja o povjerenju Vladi.

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Fico je ranije izjavio da će poštovati zakon i odmah zatražiti glasanje.

Prema zvaničnim podacima, dug Slovačke porastao je na 61,4 odsto bruto domaćeg proizvoda u 2025. godini. Prag od 60 odsto je granica nakon koje je glasanje o povjerenju Vladi obavezno.

(SRNA)

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Robert Fico

Slovačka

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