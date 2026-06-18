Izglasano povjerenje Vladi Roberta Fica

Autor:ATV redakcija
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Slovački parlament izglasao je danas povjerenje Vladi Roberta Fica do čega je došlo nakon kršenja zakonskih ograničenja državnog duga i zaoštravanja debate o fiskalnoj politici.
Vlada trostranačke koalicije premijera Fica dobila je podršku 78 poslanika u parlamentu od 150 poslanika.
Slovačka ima ustavni zakon o budžetskoj odgovornosti koji nalaže određene mjere u slučaju prekomjernog rasta duga, od zamrzavanja ministarskih plata i potrošnje do glasanja o povjerenju Vladi.
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Fico je ranije izjavio da će poštovati zakon i odmah zatražiti glasanje.
Prema zvaničnim podacima, dug Slovačke porastao je na 61,4 odsto bruto domaćeg proizvoda u 2025. godini. Prag od 60 odsto je granica nakon koje je glasanje o povjerenju Vladi obavezno.
(SRNA)
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