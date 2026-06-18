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Ukinuta američka pomorska blokada Irana

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 19:56

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Амерички ратни брод у Хормузу, Иран објавио снимак
Foto: Screenshot

Centralna komanda SAD saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale, u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trampa.

- Američke snage ne ometaju tranzit plovila u iranske luke ili iz njih u Arapskom i Omanskom zalivu. Sve akcije u okviru američke vojne blokade su obustavljene - navodi se u objavi na Iksu.

Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi aspekti sporazuma u potpunosti poštuju.

(SRNA)

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Amerika

Iran

Donald Tramp

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