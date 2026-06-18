Ukinuta američka pomorska blokada Irana

Centralna komanda SAD saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale, u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trampa.

- Američke snage ne ometaju tranzit plovila u iranske luke ili iz njih u Arapskom i Omanskom zalivu. Sve akcije u okviru američke vojne blokade su obustavljene - navodi se u objavi na Iksu.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi aspekti sporazuma u potpunosti poštuju.

(SRNA)