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Vens: Rok od 60 dana iz memoranduma počinje danas

18.06.2026 18:36

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Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džejms Dejvid Vens izjavio je da danas počinje da teče rok od 60 dana predviđen memorandumom o razumijevanju koji su potpisali SAD i Iran.

Memorandumom je predviđeno da se u narednih 60 dana pregovorima pronađe rješenje za trajan mir, uključujući pitanja iranskog nuklearnog i raketnog programa, kao i finansiranja militantnih grupa u regiji.

Vens je rekao novinarima u Bijeloj kući da se Iran neće odreći prava na samoodbranu, ali da SAD očekuju da Teheran, prema budućem sporazumu, neće posjedovati rakete koje mogu da ugroze čitav svijet.

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Komentarišući odredbu o ukidanju sankcija Iranu, Vens je rekao da američka strana ne smatra da je to veliki ustupak i da će pratiti na koji način Iran šalje i prima novac.

On je dodao da američka administracija privremeno može da ukine sankcije Iranu bez odobrenja Kongresa, ali da planira da uskoro predstavi memorandum u najvišem zakonodavnom tijelu.

(SRNA)

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Džej Di Vens

Amerika

Iran

memorandum

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