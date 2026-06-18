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''U toku konsultacije o rezoluciji kojom se traži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH''

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 18:35

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Андреј Пленковић
Foto: Tanjug/NIKOLA BLAŽEKOVIĆ

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u BiH imaju svoju izbornu jedinicu.

"Na zadnjem sastanku koalicije smo dogovorili da, kada kolege završe svoj nacrt rezolucije, obave konsultacije sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti spoljna i evropska politika, pa tako i odnosi sa susjedima", rekao je Plenković novinarima u Briselu.

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On je naveo da su konsultacije u toku i da će se vidjeti kako će izgledati konačna verzija rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju predlaže Domovinski pokret.

Iz Domovinskog pokreta juče je saopšteno da odbacuju kao neutemeljene primjedbe da Hrvatska ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja susjedne države, prenosi "Srna".

"Hrvatska nije samo potpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, već ima ustavnu i političku odgovornost prema Hrvatima u BiH", naveli su iz Domovinskog pokreta.

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Rezolucijom Domovinskog pokreta predviđeno je, između ostalog, da Hrvatski sabor pozove Vladu na korištenje svih raspoloživih mehanizama u EU i međunarodnim organizacijama, uključujući i pravo veta, kako bi se "podstakle korisne i spriječile štetne inicijative u zaštiti interesa Hrvata u BiH".

Osim toga, najoštrije se osuđuju svi pozivi na izborni inženjering, posebno u smislu organizovanog preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, delegata u Parlamentarnoj skupštini i drugim tijelima.

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