CIK ovjerio 29 koalicija

Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na Opštim izborima 2026. godine, Centralna izborna komisija BiH danas je ovjerila prijave 29 koalicija.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za Opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija istekao je 16. juna u 16 sati.

Pregled ovjerenih koalicija biće dostupan na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH "izbori.ba".

Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula.

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Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama - saopćeno je iz CIK-a BiH.